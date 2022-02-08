Французский дипломат назвал главную ошибку Запада в отношении Украины

Данное на саммите НАТО в 2008 году обещание принять в свои ряды Украину и Грузию стало "худшим компромиссом" альянса в отношениях с Россией, заявил в интервью Le Figaro бывший заместитель Генерального секретаря ООН, французский дипломат Жан-Мари Геэнно.

По мнению специалиста по международным отношениям, у России нет планов воссоздать Советский Союз, но при этом в Москве хотят иметь близкие отношения с Киевом.

Геэнно полагает, что расширение НАТО на восток после распада СССР и социалистического блока стало ошибкой, а данное на Бухарестском саммите в 2008 году обещание принять в альянс Украину и Грузию стало поводом для беспокойства в Москве.

"После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией", - цитирует ТАСС дипломата.

Геэнно выступил за то, чтобы Киев в будущем отказался от вступления в военный блок взамен на ограничения на размещение вдоль ее границ вооружений.