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Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело Абызова

Текст: Иван Егоров
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего министра РФ Михаила Абызова и его соучастников. Уголовное дело экс-министра "Открытого правительства" направлено для рассмотрения по существу в Гагаринский суд Москвы. Кроме Абызова по делу об организации преступного сообщества или участие в нем, а также мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества обвиняются еще 11 фигурантов. Это Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, по версии следствия, Абызов не позднее апреля 2012 года совместно со Степановым и Русаковым создали и возглавили преступное сообщество для завладения денежными средствами ОАО "СИБЭКО" и ОАО "РЭС". Как считает следствие, преступная организация состояла из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом. С 2012 по 2014 года эти трое фигурантов, обманув акционеров заключили фиктивные сделки между возглавляемой Пикаловой кипрской компанией "БЛЭКСИРИС ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД" и обслуживающих энергетические объекты ОАО "СИБЭКО", а также ОАО "РЭС" по покупке по завышенной стоимости их акций.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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В результате этих договоров, по данным следствия, Абызов, Степанов, Русаков и другие лица безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу принадлежащие ОАО "СИБЭКО" и ОАО "РЭС" 4 млрд рублей. После этого Абызов, Степанов, Русаков, Заяц, Пикалова, находясь в Москве и на территории Кипра, с февраля по декабрь 2014 года, конвертировали похищенные миллиарды в доллары США для придания правомерного вида владению ими.

В дальнейшем Абызов с соучастниками для заключения договора купли-продажи акций ОАО "СИБЭКО" совершил коммерческий подкуп гендиректора этого предприятия Власова, его заместителей Балан и Роженковой. За подбор и систематизацию сведений о финансово-хозяйственной деятельности "СИБЭКО" заплатили 78 млн рублей. Затем как сказано в обвинительном заключении, Абызов, занимая госдолжность, вопреки запретам и ограничениям занимался предпринимательской деятельностью подконтрольных ему кипрских компаний и совершенной ими в феврале 2018 года сделке по продаже акций ОАО "СИБЭКО". Вместе с соучастниками он извлек преступный доход в сумме 32,5 млрд рублей, часть которого в размере 18,9 млрд рублей легализовали путем конвертации в валюту и вывели за рубеж. Как отметили в Генпрокуратуре, Михаил Абызов и остальные фигуранты своей вины не признали.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Генпрокуратура Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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