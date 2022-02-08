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Рубрика: В мире

Глава французского Минфина ответил Байдену на угрозы закрыть "Северный поток-2"

Закрытие газопровода "Северный поток-2", который угрожают США в случае эскалации напряжения на востоке Украины, ударит в первую очередь по европейским гражданам. Об этом заявил глава Минфина Франции Ле Мэр, комментируя громкие заявления президента США Джо Байдена об угрозе России приостановкой транспортировки газа в ЕС.

"Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию", - предупредил чиновник в радиоэфире France Inter.

Он добавил, что открытие газопровода является одним из ключевых пунктов "выхода из кризиса с Россией, передает ТАСС.

МИД: Россия готова соблюдать европейские правила по "Северному потоку-2"
В мире Европа Франция Газопровод "Северный поток-2"

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