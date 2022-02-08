"Яндекс" перестанет показывать ссылки на пиратские сайты

Российские правообладатели и интернет-компании подписали новую версию антипиратского меморандума.

Как следует из текста документа, с которым ознакомилась "РГ", принципиально новым стало положение по удалению из поисковой выдачи сайтов-рецидивистов. В то же время, остается нерешенным вопрос, имеют ли право коммерческие структуры самовольно решать вопрос об ограничениях в доступе к тому или иному контенту.

Как следует из текста меморандума, под действие положения об удалении из выдачи попадут домены, число пиратских ссылок на которые превысит 100. Под запретом окажутся около 20% доменов, таких как Lostfilm, Kinogo, а также другие сайты, которые до сих пор не удалены из выдачи из-за регулярной смены доменных имен и использования механизма "склейки" доменов. При этом действие меморандума не будет распространяться на легальные площадки - зарегистрированные СМИ, соцсети, сайты органов госвласти и т. д.

В рамках действующего меморандума правообладатели могут добиться внесудебной блокировки сайтов с пиратским контентом. Ссылки на страницы с нелегальными копиями произведений направляются в специальный реестр "Медиа-Коммуникационного союза". Удаление доменов злостных пиратских сайтов (у которых набралось более 100 ссылок) позволит значительно оптимизировать расходы правообладателей на защиту своих прав.

При этом, как отмечают все участники рынка, принципиально решить проблему можно будет только после того, как все договоренности будут зафиксированы в правовом поле в рамках соответствующего закона.

"Самое важное на текущий момент - принятие внесенного в Государственную Думу законопроекта, который основан на положениях первой версии меморандума и предусматривает удаление конкретных ссылок. Новая версия меморандума предусматривает согласованный отраслью механизм удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи. И он заработает после начала работы законопроекта", - сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Подписание меморандума символизирует согласие между медиа-индустрией и интернет-сервисами в том, что касается подходов к борьбе с пиратством, отмечает один из подписавших обновленный меморандум, генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

"Бизнес высказался, теперь дело за государством - новое соглашение привязано к антипиратскому законопроекту Сергея Боярского. Мы все с нетерпением ждем его скорейшего принятия", - сообщил он "РГ".

Достижение внутрикорпоративного согласия по поводу того, какие сайты могут выдаваться в поиске, а какие - нет, ставит вопросы о праве пользователя на доступ к информации. Вместо изменения подходов к регулированию цифровых прав на контент индустрия пытается использовать различные "костыли", поддерживающие существующий порядок вещей, отмечает член Экспертного совета при Комитете Госдумы по информполитике, ИТ и связи, руководитель организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк.

"Попытки удалить какую-либо информацию из поисковой выдачи, кроме тех случаев, когда через суд доказано уголовное деяние по тяжелым статьям (например, публичное подстрекательству к убийству или кибермошенничество) всегда имеют большие риски неправомерного использования в практике", - сообщил Козлюк "РГ".

По мнению эксперта, в практике был целый ряд случаев, когда тот или иной контент или площадка запрещалась, но при этом это носило неправомерный характер и сами площадки были и есть вполне легальными. Например, вечная "вечная блокировка" в России крупнейшего французского видеохостинга Dailymotion по заявлению российских правообладателей. Хотя, отмечает Козлюк, это легальная площадка, которой пользуются в т.ч. органы власти во Франции.

В ноябре 2018 года "Яндекс", VK, Rambler&Co и правообладатели подписали базовый антипиратский меморандум, который стал одним из главных инструментов борьбы с пиратством. В соответствии с ним поисковики обязаны во внесудебном порядке блокировать страницы пиратских сайтов.

К весне 2021 года "Яндекс" удалил более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом, размещённым более чем на 150 000 сайтов. Больше всего ссылок в реестр внесли компании "Стар Медиа" (5,5 млн), ВГТРК (2,7 млн), "Кинопоиск" (1,7 млн), "ТНТ-Телесеть" (1 млн), "А Сериал" (0,8 млн), ivi (0,7 млн) и "Централ Партнершип" (0,5 млн).