Япония презентовала концепцию международной выставки EXPO-2025 в Осаке

Новости

Россия не поддержала инициативу о новом диалоге по безопасности в ОБСЕ 18:19
"Спартак" одержал первую победу под руководством Ваноли 18:07
Водолазы подняли со дна утонувший квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина 17:43
Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии 17:38
Путин призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов 17:32
Макрон призвал Киев к соблюдению Минских соглашений 17:27
На учении РВСН для охраны комплексов "Ярс" используют беспилотники 17:10
Путин поздравил ученых с Днем российской науки 17:09
Глава французского Минфина ответил Байдену на угрозы закрыть "Северный поток-2" 17:04
Итальянские керлингисты завоевали золотые медали Олимпиады в дабл-миксте 16:58
Москалькова: Освободившиеся осужденные должны получать бесплатную юридическую помощь 16:58
Услуги центров занятости будут доступны без привязки к регистрации 16:52
"Ричера" продлили на второй сезон 16:45
Татьяна Москалькова: Жалоб на защиту персональных данных становится больше 16:43
Путин 9 февраля обсудит работу судебной системы 16:24
На Рублевском шоссе произошло массовое ДТП, один человек получил тяжелые травмы 16:19
Названа причина падения наледи на прохожих на севере Москвы 16:07
Попова: Среди малышей и пожилых - максимальный прирост заболеваемости COVID 16:06
В ряде регионов РФ могут быть внедрены альтернативные газу источники энергии 16:04
Путин поручил обеспечить возможность вызвать врача на дом через "Госуслуги" 16:04
Назван симптом "омикрона", который легко спутать с переутомлением 16:04
Латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу 15:57
Анна Кузнецова: в паспортах педофилов нужно ставить спецотметку 15:52
Путин проведет переговоры с Токаевым 15:46
Мурашко: С COVID-19 госпитализированы почти 12 тысяч детей 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 17:32
Рубрика: В мире

Япония презентовала концепцию международной выставки EXPO-2025 в Осаке

Текст: Константин Волков
Япония начинает подготовку к выставке EXPO-2025, которая пройдет в Осаке с 13 апреля по 13 октября 2025 года. Об этом рассказал в ходе онлайн-конференции 8 февраля директор международных выставок Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Масафуми Сугано.
Фото: https://www.expo2025.or.jp/ Фото: https://www.expo2025.or.jp/
Фото: https://www.expo2025.or.jp/
Фото: The Yomiuri Shimbun/ Reuters
Тадж-Махал из снега: Знаменитый зимний фестиваль в Саппоро пройдет онлайн

На сегодня участие в выставке подтвердили 78 стран, в том числе и Россия, и шесть международных организаций, среди которых ЕС, Секретариат АСЕАН, Комиссия Африканского союза и другие. Ожидается, что EXPO-2025 посетят 28,2 миллиона человек, из них 3,5 миллиона приедут из-за рубежа.

Выставка будет размещена на искусственном острове Юмэсима в заливе Осака и включит в себя три территории: "зеленый мир", "водный мир" и сектор павильонов участников из разных стран и организаций.

Название выставки - "Создание сообщества будущего для жизни", то есть EXPO-2025 позиционируется как "лаборатория жизни в будущем" с учетом появления так называемого "общества 5.0", в котором цифровые технологии играют важную роль во всех сферах жизни.

Главная тема делится на три: "спасение жизни", "расширение возможностей человека" и "объединение".

В экспозиции, посвященном "спасению жизни" будут представлены инициативы и изобретения, направленные на борьбу с болезнями и на увеличение продолжительности жизни. "Расширение возможностей человека" посвящено образованию и роли искусственного интеллекта в нашей жизни. Раздел "объединение" расскажет об общении людей и развитии взаимопонимания между разными культурами.

Фото: Генконсульство России в Саппоро
В Саппоро открыли Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов

Также на EXPO-2025 будут представлены образцы углеродно-нейтральных технологий, примеры взаимопроникновения реальности и виртуального мира, а также - транспорт будущего, включая летающие такси.

По предварительным расчетам, стоимость устройства выставки будет 1,7 миллиарда долларов (185 миллиардов иен), расходы, разделенные на три примерно равных части, возьмут на себя правительство Японии, власти Осаки и частные компании. Операционный бюджет составит 800 миллионов долларов (85 миллиардов иен). Инфраструктура, как то мосты и тоннели между островом и Осакой, возьмет на себя правительство. Также планируется помочь небогатым странам в сооружении павильонов на выставке.

На вопрос о коронавирусных ограничениях Масафуми Сугано ответил, что ко времени проведения выставки они, хочется верить, все же будут отменены или сильно ослаблены.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Вакцинацию против COVID-19 прошла 41 тысяча детей 12-17 лет
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с середины января
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией