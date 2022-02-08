Япония презентовала концепцию международной выставки EXPO-2025 в Осаке

Япония начинает подготовку к выставке EXPO-2025, которая пройдет в Осаке с 13 апреля по 13 октября 2025 года. Об этом рассказал в ходе онлайн-конференции 8 февраля директор международных выставок Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Масафуми Сугано.

На сегодня участие в выставке подтвердили 78 стран, в том числе и Россия, и шесть международных организаций, среди которых ЕС, Секретариат АСЕАН, Комиссия Африканского союза и другие. Ожидается, что EXPO-2025 посетят 28,2 миллиона человек, из них 3,5 миллиона приедут из-за рубежа.

Выставка будет размещена на искусственном острове Юмэсима в заливе Осака и включит в себя три территории: "зеленый мир", "водный мир" и сектор павильонов участников из разных стран и организаций.

Название выставки - "Создание сообщества будущего для жизни", то есть EXPO-2025 позиционируется как "лаборатория жизни в будущем" с учетом появления так называемого "общества 5.0", в котором цифровые технологии играют важную роль во всех сферах жизни.

Главная тема делится на три: "спасение жизни", "расширение возможностей человека" и "объединение".

В экспозиции, посвященном "спасению жизни" будут представлены инициативы и изобретения, направленные на борьбу с болезнями и на увеличение продолжительности жизни. "Расширение возможностей человека" посвящено образованию и роли искусственного интеллекта в нашей жизни. Раздел "объединение" расскажет об общении людей и развитии взаимопонимания между разными культурами.

Также на EXPO-2025 будут представлены образцы углеродно-нейтральных технологий, примеры взаимопроникновения реальности и виртуального мира, а также - транспорт будущего, включая летающие такси.

По предварительным расчетам, стоимость устройства выставки будет 1,7 миллиарда долларов (185 миллиардов иен), расходы, разделенные на три примерно равных части, возьмут на себя правительство Японии, власти Осаки и частные компании. Операционный бюджет составит 800 миллионов долларов (85 миллиардов иен). Инфраструктура, как то мосты и тоннели между островом и Осакой, возьмет на себя правительство. Также планируется помочь небогатым странам в сооружении павильонов на выставке.

На вопрос о коронавирусных ограничениях Масафуми Сугано ответил, что ко времени проведения выставки они, хочется верить, все же будут отменены или сильно ослаблены.