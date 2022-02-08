Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом

Японская принцесса Йоко была госпитализирована с коронавирусом. Это первый случай заражения COVID-19 в японской императорской семье, сообщает телерадиокомпания NHK.

Как отмечают журналисты, 7 февраля принцесса Йоко почувствовала боль в горле. На следующий день ее посетил врач, который взял пробу на коронавирус. Результат ПЦР-тестирования оказался положительным.

Каких-либо других симптомов COVID-19, помимо болей в горле, у принцессы не наблюдается. Температура представительницы монаршего рода также находится в пределах нормы. Тем не менее специалисты приняли решение поместить Йоко в больницу, которая расположена на территории имперского дворца.

Пути заражения принцессы неизвестны. Все представители обслуживающего персонала, которые ранее контактировали с ней, чувствуют себя нормально.

Добавим, что принцессе Йоко 38 лет. Она является младшей дочерью скончавшегося принца Томохито, который являлся двоюродным братом бывшего императора Акихито.