Исаев: Хорошая работа - достаток в доме

На прошлой неделе состоялось первое заседание обновленной Программной комиссии "Единой России" под председательством руководителя нашей партии Дмитрия Медведева.

Напомню, что в 2021 году "Единая Россия" шла на выборы в Госдуму с Народной программой, в формировании которой приняли участие более двух миллионов человек. Мы получили от граждан наказы, которые касались как развития страны в целом, так и развития каждого региона, города или села в отдельности. Все эти наказы были учтены нами. Наиболее актуальные и важные из них вошли в предвыборную программу.

Отмечу, что мы приступили к ее реализации с первых дней работы нового созыва Госдумы. Были проиндексированы пособия, минимальный размер оплаты труда, зарплаты бюджетников, отменен обязательный техосмотр, установлено целевое использование экологических платежей. Помимо этого многодетные семьи были освобождены от уплаты НДФЛ при продаже жилья, в бюджете на 2022-2024 годы были заложены значительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, создание санитарного щита нашей страны, строительство новых школ и капитальный ремонт существующих образовательных учреждений, поставку в регионы новых школьных автобусов, автомобилей скорой помощи, передвижных медицинских комплексов, ремонт дорог, обновление общественного транспорта и многое другое.

Чтобы эффективно контролировать дальнейшую реализацию Народной программы, на заседании Программной комиссии были избраны 14 координаторов по различным направлениям. За каждым из них закреплен один из разделов программного документа.

Мне было поручено координировать работу по направлению "Хорошая работа - достаток в доме". Речь в этом разделе идет в первую очередь о политике занятости и о трудовых отношениях. За последние месяцы нам удалось многое сделать в этой сфере. В частности, в прошлом году мы приняли закон об электронном кадровом документообороте, по которому с согласия работников обмен информацией в организации может осуществляться в электронном виде.

Также была реализована инициатива "Единой России" о создании долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года. При рассмотрении проекта бюджета на ближайшие три года мы внесли в него отдельную поправку для финансового обеспечения этой программы. Сейчас нами готовится новая редакция закона о занятости населения. Она должна урегулировать права и обязанности самозанятых, платформенную занятость, создать преференции для тех категорий граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством: для молодых специалистов, людей предпенсионного возраста, инвалидов.

Кроме того, мы предполагаем внести в Трудовой кодекс серьезные поправки, направленные на совершенствование охраны труда, рост заработной платы и развитие социального партнерства.

Также правительством готовится законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Это значит, что за всех работающих будет уплачиваться единый взнос в объединенный фонд. Благодаря данному решению, среди всего прочего, люди, работающие по гражданско-правовому договору, будут обеспечены социальным страхованием, то есть смогут получать больничные, декретные выплаты и пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Таким образом, объединение двух фондов, с одной стороны, расширит число получателей различных видов социальной помощи, а с другой стороны, будет способствовать легализации трудовых отношений.

Мы понимаем, что нас ждет непростая работа, но надеюсь, что все задачи Народной программы будут выполнены своевременно и в полном объеме.