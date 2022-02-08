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Рубрика: Власть

Из-за COVID-19 регионы смогут приостанавливать плановую амбулаторную медпомощь

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин установил особенности оказания медицинской помощи по ОМС в условиях угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

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Руководители регионов, руководствуясь текущей эпидемиологической ситуацией, имеют право приостанавливать оказание первичной плановой медпомощи в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризаций. Исключение сделано для пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, требующими непрерывного лечения, проведения почечной заместительной терапии, выдачи лекарственных препаратов. Субъекты Федерации также могут организовать дистанционное наблюдение за состоянием здоровья граждан, находящихся на диспансерном учете.

Постановление вступило в силу во вторник и будет действовать до конца года.

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