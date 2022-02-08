К цифровой платформе Главгосэкспертизы подключилась 81 организация

Строительная экспертиза проходит период цифровой трансформации. В 2021 году шло активное подключение экспертных организаций к разработанной Главгосэкспертизой Единой цифровой платформе экспертизы, а с 2022-го все проекты госзаказа эксперты рассматривают только в виде информационной модели. Как происходит внедрение новых технологий и каков эффект от их применения, "Российской газете" рассказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Игорь Евгеньевич, что представляет собой отечественная строительная экспертиза и какова ее новая роль?

Игорь Манылов: Раньше говорили: семь раз отмерь, один раз отрежь. Мы предлагаем схожий подход - прежде чем строить, нужно хорошо все рассчитать. Экспертиза - это институт высококвалифицированных специалистов, которые оценивают проектные решения и выступают консультантами застройщика в проектировании и строительстве. Основным направлением инновационного развития института экспертизы России и нашим ориентиром становится экспертное сопровождение, или так называемый строительный инжиниринг.

Работа всех участников инвестиционно-строительного цикла должна проходить в единой информационной среде

Еще одна задача - создание единой цифровой среды в строительстве с общими и всем понятными правилами и данными. Ну а третье - это обучение и повышение квалификации специалистов. Эксперту требуются знания не только для того, чтобы указать проектировщику на его ошибку, а чтобы поделиться опытом и информацией с тем, кому они нужны. Экспертное сопровождение, "цифра" и система передачи знаний - три кита нашей стратегии развития на ближайшие годы.

С 1 января при проектировании объектов по госзаказу требуется использовать технологии информационного моделирования (ТИМ). Ожидаете ли вы радикальных перемен?

Игорь Манылов: Вряд ли этот переход станет потрясением или революцией. Сегодня строительный комплекс активно использует передовые технологии. Многие крупные компании создают у себя систему управления данными, используют имеющиеся программные решения по информационному моделированию либо совместно с отечественными производителями стараются разработать собственное ПО. Сейчас за короткое время надо сделать эту технологию обязательной для объектов, строящихся на средства федерального бюджета, и преобладающей для большинства "частных" проектов. И мы видим, что с начала года новые контракты на проектирование, заключаемые на государственные стройки, уже содержат требования обязательного использования ТИМ.

Как Главгосэкспертиза готовилась к новому формату работы?

Игорь Манылов: В конце 2020 года мы запустили обучающий курс. Для этой же цели собрали у себя все необходимые технологические решения. Поэтому от имени экспертного сообщества могу смело сказать, что мы готовы к новому формату работы с ТИМ.

6 тысяч заявителей уже подключились к Единой цифровой платформе экспертизы

Пока остаются сложности с тем, чтобы работа с информационной моделью всех участников инвестиционно-строительного цикла проходила в единой информсреде. Одним из решений стало использование XML-формата. Сегодня в этом формате в стране выдается почти 100 процентов заключений строительной экспертизы. Все они размещаются в Едином госреестре заключений.

Поможет ли массовое внедрение ТИМ снизить число проектных ошибок и долю отрицательных заключений экспертизы?

Игорь Манылов: На это все и рассчитано и это одна из главных исходных задач перехода к ТИМ. Моделирование - это, по сути, проектирование и все остальные этапы жизненного цикла объекта на более высоком уровне. Если каждый раз вводить информацию вручную, создавать новые файлы, а не использовать надежные "шаблоны" и данные, то количество ошибок в проектах будет неизбежно возрастать. XML-формат хороше тем, что требует, чтобы вся информация была структурирована по единой схеме. Это повышает качество данных и делает их машиночитаемыми вне зависимости от системы, которая их использует.

В одном из своих выступлений вы сказали, что ключевой момент в цифровой трансформации - не решение технологических вопросов, а трансформация процессов внутри компаний.

Игорь Манылов: Идея заключается в том, что ТИМ - это лишь инструмент. Иногда люди думают: "Сейчас мы купим компьютер, закачаем ПО, и жизнь наладится". Но если не оптимизировать бизнес-процессы, то никакой компьютер с программами не поможет.

Я люблю приводить в пример девушку с коромыслом, которая носит воду в дом. Это, возможно, красиво выглядит, но, чтобы добиться конечной цели - обеспечить дом водой, - недостаточно заменить девушку роботом, который ни на что не отвлекается и не проливает воду. Важно наладить систему водоснабжения.

К сожалению, многие компании слишком увлечены модным процессом автоматизации. Они занимаются закупкой инструментов, проектных решений, но при этом плохо анализируют бизнес-процесс. Мы считаем, что при работе с ТИМ значительную часть усилий нужно посвятить именно анализу и трансформации процессов.

Ваше ведомство разработало и предложило строительному сообществу Единую цифровую платформу экспертизы. В 2021 году к ней подключилось максимальное количество региональных экспертных организаций. Каким будет следующий этап развития ЕЦПЭ?

Игорь Манылов: Экспертные организации договорились выстроить технологическую вертикаль и работать по единому стандарту. Никто не запрещает им использовать другие решения, но в качестве базовых были определены те, что заложены в ЕЦПЭ. В 2021 году мы "приземлили" на нее большое число региональных организаций. Но это только начало сложного пути.

Экспертное сопровождение, цифровые технологии и передача знаний - три кита работы Главгосэкспертизы на ближайшие годы

Сейчас идет дальнейшее развитие ЕЦПЭ, а пользователи адаптируются к новым условиям, ведь переход с одной модели на другую, как правило, вызывает трудности. Пока особо критичных моментов не возникает - многие региональные организации госэкспертизы участвовали в разработке платформы вместе с нами и сейчас продолжают работу по ее развитию. На 1 февраля к ЕЦПЭ подключена 81 экспертная организация, загружено более 565 тысяч файлов, в системе работают более шести тысяч заявителей. В этом году мы будем отрабатывать интеграцию ЕЦПЭ с информационными системами в регионах, развивать межведомственное взаимодействие.