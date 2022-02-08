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08.02.2022 20:10
Рубрика: В мире

Как джозеф Байден пытался убедить канцлера ФРГ действовать против интересов немцев

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Совместная пресс-конференция президента США Джозефа Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, приехавшего с первым визитом в Вашингтон, была призвана продемонстрировать единство двух ключевых стран НАТО по кризису вокруг Украины. Но как ни убеждали в этом журналистов два лидера, стоя на подиумах в Белом доме, тем удалось найти трещинки в этом альянсе.
В Белом доме канцлер Олаф Шольц старался отстоять право ФРГ на самостоятельную внешнюю политику. Фото: EPA В Белом доме канцлер Олаф Шольц старался отстоять право ФРГ на самостоятельную внешнюю политику. Фото: EPA
В Белом доме канцлер Олаф Шольц старался отстоять право ФРГ на самостоятельную внешнюю политику. Фото: EPA

Согласно пресс-релизу Белого дома на встрече обсуждалась ситуация вокруг Украины, энергетика, а также еще несколько вопросов международной повестки. Но ключом к пониманию расстановки сил стали ответы Байдена и Шольца на вопросы прессы, связанные с теми санкциями, которыми Запад угрожает России из-за кризиса вокруг Украины, в том числе в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Глава французского Минфина ответил Байдену на угрозы закрыть "Северный поток-2"

Глава Белого дома явно разрывался между той "ястребиной" линией, которую гнет по Украине его администрация, и желанием не слишком разойтись в подходах с главным европейским тяжеловесом - Германией. С одной стороны, Байден категорично ответил тем в Вашингтоне, кто в последние недели публично ставил под сомнение благонадежность ФРГ как союзника из-за ее отказа маршировать в ногу с США. А именно поставлять оружие Украине и всячески угрожать Москве. "Германия абсолютна благонадежна. У меня нет никаких сомнений насчет Германии", - подчеркивал президент США.

С другой - американцы не собираются сбавлять обороты своей информационной кампании и всеми силами пытаются втянуть в это сопротивляющуюся Германию, поэтому без открытого давления на канцлера не обошлось. Чего стоит одно только заявление Байдена о том, что если сбудутся американские домыслы о "российском вторжении" на Украину, то, цитируем, "никакого Северного потока - 2" больше не будет, мы положим этому конец". А на уточняющий вопрос журналистов о том, как глава Белого дома осуществит это, если речь о газопроводе в Германии, он безапелляционно ответил: "Обещаю, мы найдем способ сделать это". Байден также не забыл поддержать накал страстей вокруг Украины, призвав американских граждан побыстрее ее покинуть.

В этих заявлениях белой нитью видна одна из целей той информационной кампании, которую США развязали против России и в которую пытаются втягивать союзников. Удивляют в заявлениях Байдена даже не фантазии о "российском вторжении", звучащие уже несколько месяцев, а то, сколь неприкрыто президент США заявил о планах распоряжаться энергетической инфраструктурой Германии для реализации своих геополитических замыслов.

Шольц этот щелчок по немецкой самостоятельности предпочел не замечать. "Мы абсолютно едины, в наших действиях не будет разницы", - вторил он Байдену, заявив о "трудностях" для России от планируемых Западом мер. Но, как и ранее, Шольц демонстративно не стал говорить о судьбе "СП - 2", хотя американская пресса настойчиво требует от него ответа. Он ограничился словами о том, что вопрос энергоносителей на данный момент не является поводом для беспокойства, а в будущем Германия стремится постепенно уходить от ископаемых видов топлива.

Фото: REUTERS/Mike Segar
Байден перепутал страну, которая может "напасть" на Украину

В целом сложилось впечатление, что Шольц, испытывающий большое давление со стороны союзников, старался не наговорить или не наобещать лишнего. При этом канцлер от вопросов не уходил - помимо пресс-конференции он дал интервью The Washington Post и CNN, в которых призывал к дипломатическому разрешению кризиса вокруг Украины и отмечал "шаги вперед" в диалоге по гарантиям безопасности с Россией. Пока ему удается вести свой курс, в рамках которого он призывает к переговорам и отказывается вооружать Украину.

Например, Германия запретила Эстонии передавать для ВСУ гаубицы немецкого производства, хотя американцы дали союзникам зеленый свет для передачи Киеву своих вооружений. На нападки Шольц отвечает в том духе, что такова позиция абсолютного большинства жителей его страны, в интересах которых он и действует. Тут канцлер не лукавит: по данным социологов YouGov, почти 60 процентов немцев против поставок оружия на Украину и только 20 процентов придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, заявления Байдена о "СП - 2" возмутили читателей немецкого журнала Der Spiegel, которые в комментариях к статье на эту тему интересуются, почему США "считают Европу своей колонией", а ФРГ - своим штатом. Возмущение понятно, а, с другой стороны, почему бы Вашингтону так не считать. Ведь европейцы, включая Германию, покорно разрешают США передвигать войска по своей территории в рамках кампании по устрашению России.

Шольц, испытывающий большое давление со стороны союзников, старался не наговорить или не наобещать лишнего

Но Вашингтон мнением простых европейцев ни на счет оружия, ни на счет санкций особо не интересуется, что и понятно - ведь не американцам испытывать на себе последствия как провоцируемого конфликта, так и экономических мер. Поэтому давление на Старый Свет растет.

Как сообщило агентство Reuters, вскоре США направят представительную делегацию для обсуждения возможных санкций и мер экспортного контроля в отношении России. В состав этого "десанта" войдут высокопоставленные представители госдепартамента, минфина и минторга США, которые проведут переговоры в Бельгии, Великобритании, Германии и Франции.

Тем временем

Пока Шольц ходил по тонкой грани в Вашингтоне, его министр иностранных дел Анналена Бербок в Киеве была более конкретна. Она даже заявила, что Германия готова "сама заплатить высокую экономическую цену (имеются ввиду последствия от возможных санкций против России. - Прим. "РГ"), так как речь идет о безопасности Украины". Тем не менее, как утверждает CNN, Киев решил устроить демарш Берлину из-за отказа последнего поставлять оружие и делать решительные заявления по "СП - 2". Источник в правительстве Украины заявил американскому телеканалу, что именно поэтому президент Зеленский отменил планировавшуюся встречу с Бербок. Ранее сообщалось, что причиной отмены встречи стали изменения в графике.

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