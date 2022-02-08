Как джозеф Байден пытался убедить канцлера ФРГ действовать против интересов немцев

Согласно пресс-релизу Белого дома на встрече обсуждалась ситуация вокруг Украины, энергетика, а также еще несколько вопросов международной повестки. Но ключом к пониманию расстановки сил стали ответы Байдена и Шольца на вопросы прессы, связанные с теми санкциями, которыми Запад угрожает России из-за кризиса вокруг Украины, в том числе в отношении газопровода "Северный поток - 2".
Глава Белого дома явно разрывался между той "ястребиной" линией, которую гнет по Украине его администрация, и желанием не слишком разойтись в подходах с главным европейским тяжеловесом - Германией. С одной стороны, Байден категорично ответил тем в Вашингтоне, кто в последние недели публично ставил под сомнение благонадежность ФРГ как союзника из-за ее отказа маршировать в ногу с США. А именно поставлять оружие Украине и всячески угрожать Москве. "Германия абсолютна благонадежна. У меня нет никаких сомнений насчет Германии", - подчеркивал президент США.
С другой - американцы не собираются сбавлять обороты своей информационной кампании и всеми силами пытаются втянуть в это сопротивляющуюся Германию, поэтому без открытого давления на канцлера не обошлось. Чего стоит одно только заявление Байдена о том, что если сбудутся американские домыслы о "российском вторжении" на Украину, то, цитируем, "никакого Северного потока - 2" больше не будет, мы положим этому конец". А на уточняющий вопрос журналистов о том, как глава Белого дома осуществит это, если речь о газопроводе в Германии, он безапелляционно ответил: "Обещаю, мы найдем способ сделать это". Байден также не забыл поддержать накал страстей вокруг Украины, призвав американских граждан побыстрее ее покинуть.
В этих заявлениях белой нитью видна одна из целей той информационной кампании, которую США развязали против России и в которую пытаются втягивать союзников. Удивляют в заявлениях Байдена даже не фантазии о "российском вторжении", звучащие уже несколько месяцев, а то, сколь неприкрыто президент США заявил о планах распоряжаться энергетической инфраструктурой Германии для реализации своих геополитических замыслов.
Шольц этот щелчок по немецкой самостоятельности предпочел не замечать. "Мы абсолютно едины, в наших действиях не будет разницы", - вторил он Байдену, заявив о "трудностях" для России от планируемых Западом мер. Но, как и ранее, Шольц демонстративно не стал говорить о судьбе "СП - 2", хотя американская пресса настойчиво требует от него ответа. Он ограничился словами о том, что вопрос энергоносителей на данный момент не является поводом для беспокойства, а в будущем Германия стремится постепенно уходить от ископаемых видов топлива.
В целом сложилось впечатление, что Шольц, испытывающий большое давление со стороны союзников, старался не наговорить или не наобещать лишнего. При этом канцлер от вопросов не уходил - помимо пресс-конференции он дал интервью The Washington Post и CNN, в которых призывал к дипломатическому разрешению кризиса вокруг Украины и отмечал "шаги вперед" в диалоге по гарантиям безопасности с Россией. Пока ему удается вести свой курс, в рамках которого он призывает к переговорам и отказывается вооружать Украину.
Например, Германия запретила Эстонии передавать для ВСУ гаубицы немецкого производства, хотя американцы дали союзникам зеленый свет для передачи Киеву своих вооружений. На нападки Шольц отвечает в том духе, что такова позиция абсолютного большинства жителей его страны, в интересах которых он и действует. Тут канцлер не лукавит: по данным социологов YouGov, почти 60 процентов немцев против поставок оружия на Украину и только 20 процентов придерживаются противоположного мнения.
Кроме того, заявления Байдена о "СП - 2" возмутили читателей немецкого журнала Der Spiegel, которые в комментариях к статье на эту тему интересуются, почему США "считают Европу своей колонией", а ФРГ - своим штатом. Возмущение понятно, а, с другой стороны, почему бы Вашингтону так не считать. Ведь европейцы, включая Германию, покорно разрешают США передвигать войска по своей территории в рамках кампании по устрашению России.
Но Вашингтон мнением простых европейцев ни на счет оружия, ни на счет санкций особо не интересуется, что и понятно - ведь не американцам испытывать на себе последствия как провоцируемого конфликта, так и экономических мер. Поэтому давление на Старый Свет растет.
Как сообщило агентство Reuters, вскоре США направят представительную делегацию для обсуждения возможных санкций и мер экспортного контроля в отношении России. В состав этого "десанта" войдут высокопоставленные представители госдепартамента, минфина и минторга США, которые проведут переговоры в Бельгии, Великобритании, Германии и Франции.
Тем временем
Пока Шольц ходил по тонкой грани в Вашингтоне, его министр иностранных дел Анналена Бербок в Киеве была более конкретна. Она даже заявила, что Германия готова "сама заплатить высокую экономическую цену (имеются ввиду последствия от возможных санкций против России. - Прим. "РГ"), так как речь идет о безопасности Украины". Тем не менее, как утверждает CNN, Киев решил устроить демарш Берлину из-за отказа последнего поставлять оружие и делать решительные заявления по "СП - 2". Источник в правительстве Украины заявил американскому телеканалу, что именно поэтому президент Зеленский отменил планировавшуюся встречу с Бербок. Ранее сообщалось, что причиной отмены встречи стали изменения в графике.