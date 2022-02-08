Как остановить распространение экстремистской организации

Рано утром во дворе одной из столичных многоэтажек три десятка автовладельцев увидели, что все их машины были исцарапаны, на них была нанесена шилом символика запрещенной в России экстремистской организации "АУЕ". Шины тоже были проколоты. Изуродованы были все авто, от дешевых до очень дорогих. Видеозапись показала, что это сделал молодой человек в маске и темной куртке с капюшоном. На плечах подростковый рюкзачок. Местная полиция пообещала, что, обладая такими доказательствами, найдет злоумышленника.

"АУЕ"* расшифровывается как "Арестантский уклад един", или как "Арестантское уркаганское единство". Это квазиорганизация, признанная в 2020 году Верховным судом экстремистской со всеми вытекающими. Цель ее - пропаганда тюремных ценностей в среде молодежи и сбор средств на "общак". Так сказать, "камерный комсомол".

Первое упоминание в полицейской хронике датируется 2011 годом. Тогда была выявлена банда, которая орудовала в поселке Приисковый в Забайкальском крае. В банду входили подростки и юноши из благополучных семей. Два десятка человек напали на склад, избили сторожа. Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Тогда-то и выяснилось, что банда входит в организацию "АУЕ"*. Члены ее обложили налогом школьников и учащихся колледжа. Надо было сдавать в тюремную кассу оброк. Ученики и студенты молчали: боялись расправы.

- "Греть зону" - святое дело! - внушали "старосты" в классах. - Сами там окажемся рано или поздно...

А потом эта зараза стала расползаться по всей России, исключая западные регионы. Пока. В поле зрение "АУЕ"* попало даже одно кадетское училище - в городе Усолье-Сибирское. Адепты этой организации пытали подростков утюгами и паяльниками, выбивая деньги и делая их, по сути, своими рабами.

Пока на их счету четыре подростковых самоубийства. Дети просто не выдерживали психического и физического давления.

Я как раз вернулся из командировки в Смоленскую область. Там подростки порезали благополучную семью. Папа в реанимации. Маме значительно легче. В расправе принимала участие 14-летняя дочь. Ее не пускали гулять по ночам, вот она и пожаловалась своим ухажерам. Причем, по моей информации, им в даркнете (запрещенном в РФ интернете) обещали за это 3 миллиона рублей. Все они называли себя членами "АУЕ"*. Приезжаю, а у меня вся машина разрисована этой поганой символикой. Про колеса я молчу. Совпадение? Не думаю.

Ничего не вижу

В Красносельском ОВД Москвы замначальника ОВД Роман Евлоев пострадавшему твердо обещал:

- Найдем! Вот видеозаписи. Дело техники. А зачем тогда мы тут сидим?

Действительно, на камерах четко видно, как молодой человек громадным шилом уродует автомобили. И не просто уродует, а занимается пропагандой преступной группировки.

Правда, активности местной полиции хватило ненадолго. На свои заявления граждане получили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Там черным по белому написано, что найти свидетелей не представляется возможным. Да и самого злоумышленника тоже не найти. К тому же жертвы якобы не могут указать размер ущерба от преступной деятельности. Видимо, полиция не дочитала заявление до конца, так как дальше четко указана сумма ущерба. Да и все данные свидетелей присутствуют.

Из полиции пострадавшие пошли к муниципальным депутатам.

На камерах четко видно, как молодой человек громадным шилом уродует автомобили

- В совет депутатов муниципального округа Красносельский обратились обладатели поврежденных автомобилей с просьбой оказать содействие в активизации работы ОМВД района по розыску и привлечению к ответственности лица, повредившего 17 машин, - сообщила мне глава муниципального образования Красносельский Елена Котеночкина. - Представитель полиции меня заверил, что правонарушитель установлен. Однако заявители получили отказы в возбуждении уголовного дела с формулировками: не удалось установить ни свидетелей и очевидцев, ни умысла на повреждение. Впрочем, 15 марта начальник ОМВД по Красносельскому району представит отчет о работе подведомственной организации за 2021 год. Депутаты обязательно зададут вопрос: почему полиция не усматривает умысла в повреждении имущества путем нанесения знаков экстремистской организации и почему фиксация происшествия подъездными видеокамерами не является свидетельством?

Судя по полицейским отказам людям, повреждение десятков машин и нанесение на них названия запрещенной организации - и не преступление вовсе. Так, мелочь. Как рисование цветочков на асфальте. Может, полицейские правы? И это действительно не страшно?

Однако результаты расследований, проведенных силовыми ведомствами в других регионах по уголовным делам, возбужденным в отношении членов этой экстремистской организации, неопровержимо свидетельствуют: все не только очень серьезно, но и действительно страшно. И это подтверждают сообщения собственных корреспондентов "Российской газеты" из регионов страны.

И в тюрьме...

Статистика свидетельствует: уголовные дела в связи с участием в запрещенной экстремистской организации "АУЕ"* открываются в основном в отношении находящихся в исправительных колониях или следственных изоляторах граждан.

Например, в Хабаровском крае в июле прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении заключенного ИК-3. Он отбывал 6-летнее наказание за кражу и браконьерство. А в колонии занялся "художественным" творчеством: делал сувениры с символикой "АУЕ"*, рисовал и вышивал картины. Казалось бы - такие пустяки. Но у всех картин и гобеленов был один сюжет - сцены казни сотрудников силовых ведомств.

Как видно, те, кто стоит у руля "АУЕ"*, уделяют пристальное внимание вопросам агитации и пропаганды.

В производстве третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Самарской области расследуется уголовное дело против гражданина 1983 года рождения. У него та самая статья об участии в деятельности запрещенной организации. Само дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Самарской области совместно с коллегами областного УФСИН.

По версии следствия, с 2013 года гражданин, отбывающий наказание в ИК-5 за наркотики, "принимал активное участие в деятельности движения "АУЕ"*. Он в первую очередь занимался пропагандой этой организации - объяснял таким же, как он, заключенным, какая она замечательная.

А вот в Приморском крае были раскрыты самые настоящие организации "АУЕ"*. Ячейки действовали в ИК-27 и СИЗО-1.

- Фигуранты создали ячейку на территории исправительной колонии и активно вовлекают в ее ряды новых участников. Они взаимосвязаны и подчиняются общим принципам и нормам поведения, то есть "понятиям", - объясняла старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

На территории 27-й колонии силовики обнаружили схроны и тайники, где находились 21 сотовый телефон и почти 40 сим-карт, свертки с наркотиками, кустарные ножи, другие запрещенные в колонии предметы.

- Осужденные оказывали активное сопротивление и пытались скрыть следы преступной деятельности, поэтому к ним были применены физическая сила и специальные средства, - объяснила помощник начальника ГУФСИН РФ по Приморскому краю по соблюдению прав человека в УИС Ольга Кощавцева.

Частично подтвердилась информация об издевательствах, которым подвергались некоторые заключенные со стороны действовавшей в ИК-27 группировки, а также бесконечное вымогательство денег. Активные участники ячеек "АУЕ"* вывезены в другие пенитенциарные учреждения.

Не обошло опасное поветрие и столицу. В прошлом году СК по Москве возбудил уголовное дело против некого криминального авторитета, который сидел в столичном СИЗО-4. Фигурант уголовного дела создал в изоляторе ячейку запрещенного в России "АУЕ"*.

Кстати, для пропаганды и агитации движение "АУЕ"* активно использует и возможности цифровых технологий. В марте прошлого года в Забайкалье закрыли доступ сразу к трем ресурсам, пропагандирующим уголовную идеологию.

- Прокуратура через суд добилась блокировки сайтов в сети интернет с информацией экстремистского характера. Эти три сайта, в которых содержалась информация, связанная с международным движением "Арестантское уголовное единство", надзорный орган выявил в ходе мониторинга интернет-ресурсов, - рассказала помощник прокурора Ингодинского района города Читы Карина Багдасарова.

Полиция, несмотря на видеозаписи и наличие свидетелей, посчитала, что уголовного преступления не было.

...и на воле

Но главная опасность "АУЕ"* видится в том, что пропагандируемая адептами этого запрещенного движения идеология, нравы, образ жизни все активнее переползают через стены следственных изоляторов, заборы колоний и вливаются в наше общество. И встречают в некоторых его слоях по меньшей мере понимание.

Уголовная "романтика" привлекает в первую очередь молодежь и толкает на чудовищные преступления. В апреле прошлого года в бурятском селе Шигаево трое местных жителей в возрасте от 14 до 28 лет расправились с пенсионером.

Эта компания и прежде славилась криминальными наклонностями: парни избивали людей, отбирали у них деньги. Однако обращений в полицию не поступало: жители Шигаева боялись мести отморозков, бравировавших принадлежностью к "АУЕ"*. Вечером 20 апреля прошлого года два таких молодых человека выпивали у односельчанина. Тот пожаловался на соседа, с которым конфликтовал. Разгоряченные спиртным парни, взяв за компанию несовершеннолетнего сына хозяина, отправились "побеседовать" с соседом. 68-летнего мужчину выволокли на улицу и жестоко избили. Потом ножом отрезали ему ухо и бросили человека во дворе. Сами же вернулись продолжать застолье.

Избитый нашел-таки силы доползти до дома. Но утром к нему заявился подросток, накануне участвовавший в расправе. С канистрой бензина. Разлил по полу горючее и поджег его, не оставив старику шансов выжить.

Почти в то же время в Ульяновске местный СК объявил, что им возбуждено уголовное дело против жителя Ульяновска "по факту организации экстремистской организации". Очень быстро фигурантами дела стали еще трое местных жителей, принимавших активное участие в ее деятельности.

Как рассказали в СК, в августе 2020 года в Ульяновске была организована ячейка запрещенного движения "АУЕ"*, деятельность которого решением Верховного суда Российской Федерации признана экстремистской и запрещена на территории страны.

- Участниками организации пропагандировалась криминальная идеология, осуществлялись противоправные действия и сбор средств для оказания материальной поддержки представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы, - объяснили в ведомстве.

Ячейку прикрыли совместными усилиями СК, Управлений МВД и Росгвардии по Ульяновской области.

По ходатайству следователя, организатора и одного активного участника экстремистской организации суд отправил под стражу, остальным зачитал запрет определенных действий.

Делай, как я

Характерно, что и "генералы" преступного мира отнюдь не брезгуют вербовкой новых сторонников в свои ряды. На собственном примере демонстрируют, каких "высот" может достичь тот, кто вступит в "АУЕ"*.

В конце прошлого года Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области судимому гражданину 1988 года рождения было предъявлено обвинение по двум статьям - "занятие высшего положения в преступной иерархии" и "организация деятельности экстремистской организации".

По версии следствия, фигурант, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Свердловской области, организовал на территории производство и распространение предметов с изображением символики экстремистского движения, а заодно и финансировал деятельность этого движения.

- Как полагает следствие, фигурант реализовывал идеологические, нормативно-регулирующие и дисциплинарные функции лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, поддерживал, распространял и сохранял преступные традиции, обычаи и криминальную субкультуру на территории исправительной колонии. Продолжил криминальную деятельность этот гражданин, и выйдя на волю. Но следствие СК России обратилось в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством - отправить гражданина под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого в следственный изолятор. Расследование еще не закончено.

Какими бывают плоды такого "просвещения", можно узнать, например, из материалов заседания Ставропольского городского суда. Там 18 января был оглашен приговор двум злоумышленникам, которые в 2018 году похитили и пытали человека, требуя, чтобы тот заплатил им 850 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю, оба подсудимых - приверженцы запрещенного в России движения "АУЕ"*.

Преступники привезли потерпевшего в нежилое помещение в Пятигорске и издевались над ним, чтобы получить деньги: стреляли из травматического оружия, избивали, прижигали паяльником.

Показаний потерпевшего, свидетелей и экспертов оказалось достаточно, чтобы суд вынес обвинительный приговор. Тем более что один из преступников снимал истязания потерпевшего на камеру. Видео также оказалось в материалах дела.

Эта компания и прежде славилась криминальными наклонностями: избивали людей, отбирали у них деньги

В итоге одного из бандитов суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 70 тысяч рублей, а второго - к 6 годам колонии строгого режима.

Заместитель председателя общественного совета при ГУ МВД по Ставропольскому краю Артур Круталевич утверждает, что в последние несколько лет на Ставрополье проблема "АУЕ"* не стоит так остро, как раньше. Помогло внесение организации в список запрещенных, а также профилактика.

Если все так, то нам, владельцам расписанных сторонником "АУЕ"* в Красносельском районе столицы машин, остается только завидовать жителям Ставрополья. Владельцы, не веря в полицию, уже покрасили свои машины. Но злоумышленник гуляет на свободе, чувствуя свою безнаказанность. И дело тут не в повреждении имущества. Три страшные буквы шагают по стране.

Совет эксперта

Виктор Запрудский, председатель Московской коллегии адвокатов "Запрудский и партнеры":

Фото: pixinoo / istock

- Кроме прокуратуры владельцам пострадавших машин следует обратиться в суд. Тогда вы станете участником процесса. Что называется, будете в курсе дела. Кстати, в заявлении в полицию вы всегда можете указать предположительную сумму ущерба. И то, что вам в отказе написали о том, что вы не смогли определить ущерб, - это от лукавого. Пусть следователь назначает экспертизу. Это его работа. Следующий момент. Невозможно выявить свидетелей? Сейчас в Москве камер больше, чем в Лондоне. При желании можно проследить человека от того момента, как он вышел из своего подъезда, и до того момента, как совершил противоправное действие. Запись с камеры является свидетельством. Было бы желание. На Киевской существует информационный центр, где записи со всех камер Москвы (и не только) хранятся месяц. А если сделать запрос, то и больше. Я не раз обращался туда как представитель потерпевшей стороны. Приезжал с флешкой и получал доказательства. Качество записей как в кинотеатре! Купольные камеры тоже работают отменно, можно проследить любого человека, чем и пользуются спецслужбы, чтобы найти, например, террориста. Кроме того, существует биллинг сотовых телефонов. Теми же методами обязаны пользоваться и сотрудники ОВД. Почему они не нашли злоумышленника, лично для меня - загадка. Хотя я догадываюсь. Возможно, это профессиональная лень. Только вот халатное отношение к своей работе провоцирует молодых экстремистов к новым атакам.

Подготовили Наталья Козлова, Дина Непомнящая, Александр Филимоненко, Сергей Набивачев, Ольга Журман, Татьяна Дмитракова, Никита Пешков, Анна Шепелева

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ

Справка "РГ"

Статья 282.2 УК РФ - "организация деятельности экстремистской организации".

Минимально по этой статье человеку грозит штраф до 800 тысяч и срок в колонии два года. Но если человек склоняет к участию в организации других граждан, срок увеличивается до восьми лет. Если человек занимается этим с использованием своего служебного положения, срок увеличится до 12 лет. А вот если кто-то добровольно откажется от участия в такой организации, то он освобождается от уголовной ответственности. Но с оговоркой - если в его деятельности нет состава другого преступления.