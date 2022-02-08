Какие льготы положены многодетным семьям в России

В России многодетным семьям положены самые разные льготы. Это и скидки, и налоговые вычеты, и субсидии со стороны государства, и транспортные льготы, и льготы по ипотеке, и льготы в школе.

Какие семьи считаются многодетными?

Многодетная семья в России в 2021 году - это семья, имеющая трех и более детей. По федеральному законодательству субъекты наделены правом решать, кого отнести к этой категории, с учетом местных особенностей. Власти некоторых регионов дополнительно поддерживают многодетные семьи, увеличивая возраст детей до 21 года или до 23 лет. При этом ребенок должен учиться или служить в армии по призыву.

Перечень льгот для многодетных семей

"Базовый набор" льгот определен на федеральном уровне указом президента РФ №431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".

Налоговые льготы

Родители трех и более детей, которые работают официально, имеют право получать стандартный налоговый вычет - частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ.

За первых двух детей многодетным родителям полагается по 1400 рублей, а за третьего и последующих по 3000 рублей. За детей-инвалидов также начисляется компенсация от 6000 до 12000 рублей.

- Возьмем за пример семью с тремя детьми, где зарплата родителя - 50 000 рублей в месяц. Налог 13% с этой суммы - это 6500 рублей. Считаем налоговый вычет: 1400+1400+3000 = 5800 рублей. Если отнять эту сумму из налога - 6500 минус 5800 - получится 700 рублей. Только эту сумму и нужно будет уплатить государству, - пояснила юрист.

При этом важно учитывать, что как только суммарный годовой доход родителя превысит 350 тысяч рублей, получать вычет будет нельзя. То есть человек с зарплатой в 50 тысяч рублей "исчерпает лимит" за 7 месяцев. Оставшуюся часть года он будет уплачивать 13% в полном размере.

Кроме того, для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 квадратных метров за дом или часть дома. Также действует вычет в размере 6 соток по земельному налогу.

Транспортные льготы

Машина

Льгота для многодетных семей, касающаяся транспорта, - это возможность не платить транспортный налог или же вносить в счет государства только 1 рубль. Однако в каждом регионе страны действуют свои правила на этот счет. Как правило, от уплаты данного налога освобождают только одного родителя в многодетной семье. Также в расчет берут и количество лошадиных сил.

Проезд на общественном транспорте

Согласно указу президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", бесплатный проезд обеспечивают учащимся общеобразовательных школ.

Дети могут бесплатно передвигаться на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов.

РЖД билеты

Государство не предусмотрело скидки на железнодорожный транспорт для многодетных семей, однако РЖД взяли это на себя. К таким льготам относятся:

- свободные полки в поезде (например, если многодетная семья займет 3 из 4 полок в купе, четвертая полка будет оставаться пустой до конечной точки следования семьи);

- замена места (при необходимости поменяться проводники идут навстречу многодетным семьям и позволяют им расположиться на удобных и не занятых никем местах);

- 50% компенсации дороги до санатория (для получения подобной привилегии родителям нужно обратиться в органы социальной защиты граждан).

Кроме того, действует льготный проезд для детей, а также различные акции от РЖД. Например, в летнее время многодетные семьи могут путешествовать на поездах со скидкой 20%.

Авиабилеты

Многодетные семьи в 2021 году могут участвовать в трех программах льготных авиаперевозок:

- "Субсидированные авиабилеты в Крым";

- "Субсидированные авиабилеты в Калининград";

- "Субсидированные авиабилеты на Дальний Восток".

Купить билеты можно у одной из 12 авиакомпаний, участвующих в программе. Это "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Smartavia, "Якутия", "Алроса", NordStar, Red Wings, "ИрАэро", Utair и "Азимут".

Льготы на коммунальные услуги

Получение скидки на оплату коммунальных услуг гарантирует многодетным россиянам федеральный закон "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".

Согласно документу, многодетным предоставляется скидка в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией. На местном уровне власти могут установить более высокую скидку. Оплата капитального ремонта чаще всего не попадает под эту льготу.

Льготы по ипотеке

Если в семье второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позднее, то семья вправе взять ипотеку по ставке 6%. Она будет действовать весь срок кредита.

Программа позволяет купить квартиру или дом у застройщика, а также рефинансировать имеющийся кредит. Первоначальный взнос составляет не менее 15%.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей. Для других регионов - 6 миллионов рублей. При покупке жилья на Дальнем Востоке ставка еще ниже - 5%, а дом в сельской местности там можно купить на вторичном рынке.

Также для многодетных доступно погашение 450 тысяч рублей долга по ипотеке. Для этого третий или последующий ребенок заемщика должен родиться в промежутке с 2019 по 2022 год.

Программа позволяет оплатить часть или всю сумму долга по кредиту на квартиру или дом. Договор ипотеки или рефинансирования может быть заключен и до 2019 года, но не позднее 1 июля 2023 года. Такой вид государственной поддержки можно использовать один раз. Для оформления субсидии нужно обратиться к банку, который выдавал кредит.

Программа действует в дополнение к материнскому капиталу и не заменяет его. Многодетная семья может получить материнский капитал на второго ребенка, использовать его для погашения ипотеки, а потом оплатить еще 450 тысяч рублей в рамках программы.

Помимо всего, многодетные семьи имеют право получить отсрочку или уменьшение платежей по ипотеке, если попали в трудную жизненную ситуацию.

В течение 6 месяцев семьям разрешается уменьшить или не вносить платежи по кредиту без штрафных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории. Получать согласие банка на так называемые ипотечные каникулы не требуется. Отсрочку по платежам можно использовать только по договору ипотеки на единственное жилье.

Трудной жизненной ситуацией считаются:

- потеря работы и регистрация заемщика в качестве безработного в службе занятости;

- инвалидность первой или второй группы;

- потеря трудоспособности больше, чем на 2 месяца;

- падение дохода более чем на 30% по сравнению со средним доходом за последние 12 месяцев (при этом ежемесячный платеж по ипотеке должен превысить 50% среднего дохода за 2 предыдущих месяца);

- увеличение количества иждивенцев при снижении дохода более чем на 20% за 2 предыдущих месяца (при условии, что ежемесячный платеж составил более 40% дохода).

Список документов для подтверждения трудной жизненной ситуации указан в п. 8 ст. 6.1-1 закона о потребительском кредите.

Льготы в школе

По закону учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены бесплатным питанием (завтраками и обедами) в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях страны. Кроме того, их должны обеспечить школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении.

Также власти обязаны обеспечить учащимся один день в месяц бесплатного посещения музеев, выставок и парков культуры и отдыха.

Льготы многодетным матерям и отцам

Многодетный родитель-одиночка, будь то мать или отец, имеет право на те же льготы, что и члены полной семьи. Большая часть льгот предусмотрена указом президента РФ № 431, а государство и субъекты страны могут вводить дополнительные меры социальной поддержки.

По закону родителю полагаются:

- ежемесячные детские пособия на каждого несовершеннолетнего ребенка;

- сохранение заработка 40% на период ухода за ребенком до 1,5 лет;

- предоставление неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;

- льготу по оплате услуг ЖКХ до 30%;

- единовременное пособие при рождении каждого ребенка;

- материнский капитал;

- бесплатный отпуск лекарств по рецепту врача на каждого ребенка до 6 лет и другие льготы, установленные дополнительно в каждом отдельном регионе РФ.

Особенности льгот по регионам

Каждый регион определяет свой набор соцподдержки для многодетных семей, помимо федеральных льгот. Субъекты устанавливают дополнительные субсидии на оплату коммунальных услуг, определяют правила освобождения от транспортного налога, дают скидки на оплату парковки, а также назначают разовые, ежемесячные и ежегодные пособия.

Например, в Московской области, согласно закону "О мерах социальной поддержки семьи и детей", многодетным семьям положена компенсация в 50% оплаты коммунальных услуг, пособие при рождении ребенка и другие льготы. В Москве многодетные имеют право открыть семейный детский сад у себя дома. Они обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление и питание детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В Петербурге многодетным компенсируют 100% стоимости путевок в организации оздоровления и отдыха детей, а также начисляют пособия: разовые, ежемесячные, ежегодные. А в Ростовской области семьям, где на воспитании находятся более 7 детей, предоставляются в личное владение микроавтобусы.

Чтобы узнать полный перечень льгот в своем регионе, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства лично или по телефону.

Льготы многодетным малоимущим семьям

Многодетная семья признается малоимущей, если ее общий средний доход на человека в месяц ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Таким семьям чаще всего назначают детское пособие. Размеры его зависят от региона.

В Москве малоимущим многодетным полагается: ежемесячная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни в размере 1200 рублей для семьи с 3-4 детьми и 1500 рублей для семьи с 5 и более детьми; ежемесячная выплата на детские товары для семей с 5 и более детьми - 1800 рублей; ежемесячная компенсация на возмещение стоимости продуктов питания на детей до 3 лет - 675 рублей и другие выплаты.

В Санкт-Петербурге предусмотрены свои льготы: ежегодная компенсация на детей до 18 лет из многодетных семей, обучающихся в школе или техникуме, - 4467 рублей; ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего и последующих детей - 11 176,2 рубля; ежемесячная компенсация на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца, - 4312 рублей; социальная выплата для приобретения или строительства жилых помещений; путевки в детские лагеря и санатории и другие.

Как оформить льготы

Чтобы получить информацию о льготах и правилах их оформления, многодетной семье нужно обратиться в отдел соцзащиты, MФЦ или Пенсионный фонд РФ.

Необходимые документы

Для получения статуса многодетной семьи, помимо заявления, необходимо предоставить следующие документы:

- паспорта родителей;

- копии свидетельств о рождении детей либо документы, подтверждающие усыновление (удочерение);

- справку с места жительства или иной документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми;

- справку об обучении в образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет.

При этом список документов может варьироваться в зависимости от региона. После получения удостоверения можно приступать к оформлению тех или иных льгот. Для этого понадобятся: паспорт, справка с места жительства, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета и другие документы, помимо соответствующего заявления.

Полный список документов для получения льготы или пособия можно получить в органах соцзащиты, ПФР или МФЦ.

Какие документы нужны для продления статуса многодетной семьи?

Для процедуры требуются: ранее полученное удостоверение многодетной семьи; копии документов, удостоверяющих личность родителей; копии свидетельств о рождении детей; копия свидетельства о заключении брака (при наличии); копии паспортов детей, достигших 14-летнего возраста; выписка из домовой книги о регистрации по месту жительства заявителя, его супруга и детей; документ о совместном проживании детей с заявителем; справка об обучении совершеннолетнего ребенка заявителя (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей; документ, подтверждающий прохождение совершеннолетним ребенком заявителя срочной военной службы по призыву (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей, - сообщила юрист.

Теряется ли статус многодетной семьи при разводе

Этот вопрос регулируется региональным законодательством. Как правило, статус многодетной семьи сохраняется у того родителя, который проживает с 3 и более детьми до 18 лет (или до 23, если они обучаются в вузе очно) и воспитывает их.

В материале использованы данные агентства РИА Новости.