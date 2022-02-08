Какие стартапы приносят сегодня наибольший доход

При прочих равных условиях самый быстрый и устойчивый рост среди IT -стартапов показывают проекты по документообороту, образованию и здравоохранению, сходятся во мнении эксперты, опрошенные "РГ".

"Стартап - чувствительная к тенденциям рынка форма бизнеса. Пандемия стала катализатором в сегменте цифровой медицины. Поэтому сейчас востребованы и телемедицина, и сервисы для диагностики организма после перенесенного COVID-19 на основе искусственного интеллекта, и многие другие идеи", - рассказала "РГ" трекер (консультант. - Прим. ред.) Южного IT-парка, бизнес-коуч Евгения Заярная.

По словам эксперта, сейчас в акселераторах появилось также довольно много стартапов по восстановлению ментального здоровья. Создаются целые маркетплейсы по подбору психотерапевтов, коучей, программ для медитаций, сервисов, помогающих справиться с эмоциональным и профессиональным выгоранием. Они имеют хорошие перспективы из-за последствий пандемии и тренда на саморазвитие.

Акселератор Южный IT-парк был создан несколько лет назад по инициативе правительства Ростовской области. К обучению привлекли продвинутых российских экспертов, а еще ее сделали бесплатной для предпринимателей. "У нас прошли обучение сотни предпринимателей, на рынок вышло большое число компаний, которые успешно работают, - говорит замдиректора Южного IT-парка Станислав Савва. - Стартап подключают к необходимой инфраструктуре, проводятся еженедельные встречи с трекером - наставником команды, оказывается экспертная поддержка". По статистике, почти девять из десяти стартапов закрываются в первый год работы - идеи оказываются не столь удачными, как представлялось. И акселераторы помогают минимизировать риски, подсказывают начинающим предпринимателям, как грамотно строить бизнес.

В числе самых успешных донских проектов сейчас сервис Legium, помогающий бизнесу перейти к бесконтактному электронному документообороту с удаленной идентификацией. Перспективы огромные, сейчас системы электронного документооборота занимают всего один процент от всего рынка России.

Другой проект шипчандлерских услуг - по поставкам продовольствия и корабельного оборудования 4ShipShop уже работает по всей России и в Турции. В ближайшие годы его создатели намерены занять 90 процентов отечественного рынка поставок продовольствия для гражданского флота.

Еще один донской стартап "Учись, играя" совместно с партнерами из университета Гамбурга разработал первое многопользовательское приложение виртуальной реальности для обучающих онлайн-платформ. Проект возглавляют физики и математики, они поставили задачу помочь школьникам и студентам получать новые знания в игровой форме.

Онлайн-образование в последние годы росло. Однако сейчас в этой нише уже много сильных проектов, и создать новый прорывной стартап сложно, говорит трекер акселератора Южного IT-парка Роман Цыбенко. Вместе с тем онлайн-образование доступнее по цене, поэтому будет востребовано в будущем.

"Зато появляется множество проектов, связанных с популярными метавселенными. Это новая тема, хотя, на мой взгляд, она требует больших инвестиций в разработку. Еще одним перспективным направлением считаю NFT-токены - сертификаты на владение цифровыми активами. Один из моих проектов сейчас развивается в этом направлении. Им уже заинтересовались в Фонде развития интернет-инициатив и в Инновационном центре "Сколково". В России аналогичных проектов пока почти нет", - отмечает эксперт.

"Большое будущее у проектов, которые оцифровывают жизнь. Интересные сферы - обработка больших баз данных - Big Data и развитие искусственного интеллекта. Компании могут обрабатывать накопленную информацию и строить из нее качественные прогнозы и аналитику, - говорит еще один трекер Южного IT-парка и корпорации "Ростех" Мария Нестерец.

Особенно востребованными становятся услуги по оцифровке клиентского поведения и его прогнозированию. Они выходят на первый план в сфере маркетинга. А еще огромное внимание будет уделяться борьбе с утечками данных.

В целом стартапы в сфере IT считаются самыми перспективными по двум причинам. Во-первых, только в этой области у любого человека есть возможность создать свое дело с оборотом в миллионы долларов, не имея первоначального капитала. В мировой истории большие капиталы всегда создавались преимущественно за счет немалых изначальных вложений, будь то рабочая сила или огромные сельхозугодья феодала, заводы и оборудование промышленника. В IT можно на начальном этапе ограничиться одной хорошей идеей, ноутбуком и выходом в интернет.

Онлайн-образование дешевле и доступнее, поэтому будет востребовано в будущем

Во-вторых, стартапы в сфере IT позволяют наращивать доходы в десятки и даже сотни раз за короткий промежуток времени. Например, при желании удвоения производства кроссовок нужно купить в два раза больше оборудования, построить новые корпуса, нанять в два раза больше сотрудников. Сложно, дорого и долго по окупаемости. Но при наличии успешной идеи можно быстро увеличить доход, вливая деньги в рекламу.

Кроме того, впервые в истории каждый человек может создавать проекты с прицелом сразу на весь мир. И если идея "выстрелит", то проект станет глобальным. Сегодня есть уникальные возможности, которые делают обычных молодых ребят-программистов мультимиллионерами.