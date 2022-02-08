КНДР рассказала об испытаниях ракет с досягаемостью до территории США

Власти КНДР заявили, что недавние ракетные запуски "вызвали восхищение со стороны всей мировой общественности".

"Только одна наша страна не боится сказать правду США и достойно позиционирует себя перед ними, проводит испытания ракет с досягаемостью до территории США, вызывая изумление и восхищение всего мира", - цитирует ТАСС комментарий МИД КНДР.

В заявлении также говорится, что с начала этого года КНДР достигла значительных успехов в укреплении обороноспособности, "начиная с непрерывных успешных запусков гиперзвуковых ракет и кончая контрольно-проверочным запуском баллистической ракеты среднего и дальнего действия "земля-земля" типа "Хвасон-12".

Напомним, 10 января ракетный старт КНДР от 5 января обсуждался на закрытом заседании в Совете Безопасности ООН. США, Великобритания, Франция, Ирландия и Албания в специальном заявлении осудили действия Северной Кореи. МИД Китая призвал проявлять спокойствие и воздерживаться от чрезмерной реакции.