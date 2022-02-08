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Рубрика: Экономика

Концертная индустрия оказалась под угрозой массового банкротства

Текст: Анастасия Селиванова

Концертно-театральная индустрия накопила перед зрителями долгов на 8 млрд рублей в виде ваучеров и оказалась под угрозой массового банкротства. Об этом сообщила общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских в ходе обсуждения предстоящего ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова.

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"Из всех отраслей именно концертно-театральная индустрия за время пандемии понесла самые тяжелые потери. И в особенности ее негосударственный сектор, в котором до начала пандемии было задействовано свыше трех тысяч компаний малого и среднего бизнеса (организаторы мероприятий, частные театры и концертные площадки, билетные операторы) и было вовлечено - прямо или косвенно - более 600 тысяч работников", - рассказала Шпигальских.

По данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТИБО), за последние два года было перенесено и отменено 15 тысяч мероприятий, выручка организаторов сократилась более чем на 90%, в большинстве регионов работа отрасли официально запрещена или ограничена. С 2020 года в отрасли выдано около 5 млн билетов-ваучеров на сумму 8 млрд рублей из-за переносов дат концертов. "Представители отрасли вот уже два года не могут выполнить свои обязательства, потому что для этого необходимо вернуться к работе с возможностью 100% загрузки залов. Если концертные организации в итоге обанкротятся, билеты для граждан могут превратиться в "фантики", и такая ситуация несет в себе большие социальные риски", - предупредила Шпигальских.

С середины ноября прошлого года в России ослаблены требования к проведению массовых предприятий: Роспотребнадзор разрешил заполнять закрытые помещения на 70% при условии наличия QR-кодов у посетителей, которые подтверждают вакцинацию от коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания. На уровне регионов действуют дополнительные ограничения, которые местами могут быть жестче.

Экономика Бизнес Культура Театр

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