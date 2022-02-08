Короткометражный мультфильм "Боксбалет" Антона Дьякова выдвинут на премию "Оскар"

Сила и нежность, спорт и любовь, возвышенное и земное сошлись в короткометражной работе Антона Дьякова "Боксбалет". Фильм выдвинут на одну из самых престижных кинопремий - "Оскар". Об этом сообщил YouTube-канал американской киноакадемии. Короткометражка посвящена любви боксера Евгения и балерины Ольги. Герои рассказывают притчу о вечной философской проблеме - "быть и казаться".

У фильма весьма успешная фестивальная история - "Боксбалет" участвовал в основном конкурсе фестиваля российской анимации в Суздале-2020, был показан на анимационном конкурсе фестиваля "Окно в Европу-2020". В 2021 году на IX фестивале короткометражного кино "Короче" лента получила приз как лучшая анимационная работа.

Антон Дьяков закончил Алма-Атинский государственный университет по специальности "художник". В 2010 окончил Школу-студию "ШАР" по специальности "Режиссер анимационного кино". Автор фильмов "Бах" (2010), "Костя" (2011). Художник-постановщик фильма "Первобытный папа" (2012).