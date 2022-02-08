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08.02.2022 14:56
Рубрика: Экономика

Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с середины января

Текст: Алексей Рыбин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Курс доллара опустился ниже 75 рублей, что произошло впервые с 13 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Фото: istock
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По состоянию на 14:28 мск доллар стоил 74,99 рубля. Российская валюта укрепляется уже вторую неделю. Еще 24 января курс доллара превышал 79 рублей - впервые с ноября 2020 года.

Также стабильно снижается и курс евро. На 14.29 мск его стоимость составила 85,7 рубля, тогда как 24 января он на пике преодолевал отметку 89 рублей.

Укрепление рубля происходит на фоне мерпориятий по урегулированию геополитического кризиса вокруг Украины.

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