Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с середины января

Курс доллара опустился ниже 75 рублей, что произошло впервые с 13 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 14:28 мск доллар стоил 74,99 рубля. Российская валюта укрепляется уже вторую неделю. Еще 24 января курс доллара превышал 79 рублей - впервые с ноября 2020 года.

Также стабильно снижается и курс евро. На 14.29 мск его стоимость составила 85,7 рубля, тогда как 24 января он на пике преодолевал отметку 89 рублей.

Укрепление рубля происходит на фоне мерпориятий по урегулированию геополитического кризиса вокруг Украины.