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08.02.2022 21:18
Рубрика: Экономика

Люди не готовы брать кредиты на постройку домов

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
С осени по программе ипотеки с господдержкой можно не только приобрести квартиру в новостройке, но и построить дом. Однако популярностью это предложение пока не пользуется.
Пока ипотеку проще и дешевле взять на квартиру в новом многоэтажном доме. Фото: Сергей Михеев Пока ипотеку проще и дешевле взять на квартиру в новом многоэтажном доме. Фото: Сергей Михеев
Пока ипотеку проще и дешевле взять на квартиру в новом многоэтажном доме. Фото: Сергей Михеев

В октябре льготную ипотеку, запущенную в начале пандемии, распространили на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ставка по кредиту должна быть не выше 7%, как и на квартиры. Несмотря на это, общее число кредитов на ИЖС, земельные участки и готовые дома в 2021 году не только не выросло, но даже снизилось. По данным ДОМ.РФ и Frank RG, в 2020 году было выдано 42 тысячи таких кредитов (по всем видам ипотечных программ), в 2021 году на 11% меньше - лишь 37 тысяч на 120 млрд рублей.

Фото: iStock
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О распространении программы ипотеки с господдержкой на ИЖС объявил осенью только Сбербанк. Райффайзенбанк сообщил, что изучает возможности кредитования ИЖС. Промсвязьбанк выдает ипотеку на дома только в рамках стандартных программ, при этом за прошлый год объем выдач таких кредитов вырос более чем вдвое, особенно популярны они в Подмосковье, Казани и Екатеринбурге. Остальные из топ-10 крупнейших ипотечных банков на запросы "РГ" не ответили. При этом в одном из них неофициально сообщили, что планируют распространить льготную программу на индивидуальные дома ближе к концу весны, когда начнется сезон строительства. Несмотря даже на то, что программа ипотеки с господдержкой под 7% должна завершиться к июлю нынешнего года.

Основной минус льготной программы - ограничение максимальной суммы кредита, считают участники рынка: кредит, как и в случае с квартирами, ограничен 3 млн рублей. При этом речь идет о возведении "качественного" коттеджа компанией-застройщиком или предпринимателем, а не своими силами.

Возможно, в дальних регионах этой суммы кредита достаточно, но, например, в Подмосковье стоимость домов начинается от 10-12 млн рублей, говорит директор департамента ипотечного кредитования семейства компаний KASKAD Family Анастасия Бычкова. "То есть клиенту необходимо внести 70-80% собственных средств. Люди предпочитают брать ипотеку по стандартным условиям на всю необходимую сумму. Несмотря на то, что при этом процент выше", - говорит она.

Пока ипотеку проще и дешевле взять на квартиру в новом многоэтажном доме

Минимальная себестоимость дома с подключением коммуникаций и из качественных материалов начинается от 6,5 млн рублей, считает владелец компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. Постройку за 3 млн рублей возвести можно, но ипотеку на нее не дадут, добавляет он.

Год назад ДОМ.РФ запускал пилотную программу льготной ипотеки на ИЖС под 6,1% с ограничением кредитов в 6 млн рублей (и 12 млн в столичных регионах). Она пользовалась большой популярностью, отмечали в ДОМ.РФ. За полгода было оформлено кредитов на 1,5 млрд рублей. Хотя в сравнении с ипотекой на квартиры это мизерные цифры. В 2022 году ожидается рост доли кредитов на ИЖС из-за мер господдержки и стандартизации рынка, считают в ДОМ.РФ.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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