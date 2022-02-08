ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины

Спецслужбы Луганской народной республики располагают информацией о подготовкой Киевом крупномасштабного террористического акта, который будет носить постановочный характер.

"Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения", - приводит РИА Новости слова официального представителя сказал Филипоненко.

По его данным атака может произойти на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство.