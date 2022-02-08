Макрон призвал Киев к соблюдению Минских соглашений

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к соблюдению Минских соглашений, которые являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине.

"Минские соглашения - это единственный путь, который позволит нам установить мир и найти долгосрочное политическое решение", - цитирует ТАСС Макрона.

По словам президента Франции, Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине. "Единственный вариант урегулирования кризиса - это политический путь", - говорится в сообщении в Twitter Елисейского дворца.

Макрон заявил также о необходимости вернуться к системам гарантий, которые ранее обеспечивали порядок в вопросах безопасности и обороны в Европе.

"Мое намерение, именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев, чтобы возобновить безопасность на европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам надо вернуться к определенным системам гарантии, которые бы гарантировали всем нам этот порядок", - отметил Макрон.

Лидер Франции считает, что в ближайшие дни, месяцы надо вместе сделать все необходимое для того, чтобы при помощи новых механизмов гарантирования безопасности можно было добиться значительной деэскалации.