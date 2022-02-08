Новости

Россия не поддержала инициативу о новом диалоге по безопасности в ОБСЕ 18:19
"Спартак" одержал первую победу под руководством Ваноли 18:07
Водолазы подняли со дна утонувший квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина 17:43
Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии 17:38
Путин призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов 17:32
Макрон призвал Киев к соблюдению Минских соглашений 17:27
На учении РВСН для охраны комплексов "Ярс" используют беспилотники 17:10
Путин поздравил ученых с Днем российской науки 17:09
Глава французского Минфина ответил Байдену на угрозы закрыть "Северный поток-2" 17:04
Итальянские керлингисты завоевали золотые медали Олимпиады в дабл-миксте 16:58
Москалькова: Освободившиеся осужденные должны получать бесплатную юридическую помощь 16:58
Услуги центров занятости будут доступны без привязки к регистрации 16:52
"Ричера" продлили на второй сезон 16:45
Татьяна Москалькова: Жалоб на защиту персональных данных становится больше 16:43
Путин 9 февраля обсудит работу судебной системы 16:24
На Рублевском шоссе произошло массовое ДТП, один человек получил тяжелые травмы 16:19
Названа причина падения наледи на прохожих на севере Москвы 16:07
Попова: Среди малышей и пожилых - максимальный прирост заболеваемости COVID 16:06
В ряде регионов РФ могут быть внедрены альтернативные газу источники энергии 16:04
Путин поручил обеспечить возможность вызвать врача на дом через "Госуслуги" 16:04
Назван симптом "омикрона", который легко спутать с переутомлением 16:04
Латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу 15:57
Анна Кузнецова: в паспортах педофилов нужно ставить спецотметку 15:52
Путин проведет переговоры с Токаевым 15:46
Мурашко: С COVID-19 госпитализированы почти 12 тысяч детей 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 17:27
Рубрика: В мире

Макрон призвал Киев к соблюдению Минских соглашений

Текст: Александр Саможнев
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к соблюдению Минских соглашений, которые являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине.

Путин посчитал перспективными некоторые идеи Макрона по безопасности в Европе

"Минские соглашения - это единственный путь, который позволит нам установить мир и найти долгосрочное политическое решение", - цитирует ТАСС Макрона.

По словам президента Франции, Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине. "Единственный вариант урегулирования кризиса - это политический путь", - говорится в сообщении в Twitter Елисейского дворца.

Макрон заявил также о необходимости вернуться к системам гарантий, которые ранее обеспечивали порядок в вопросах безопасности и обороны в Европе.

"Мое намерение, именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев, чтобы возобновить безопасность на европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам надо вернуться к определенным системам гарантии, которые бы гарантировали всем нам этот порядок", - отметил Макрон.

Лидер Франции считает, что в ближайшие дни, месяцы надо вместе сделать все необходимое для того, чтобы при помощи новых механизмов гарантирования безопасности можно было добиться значительной деэскалации.

В мире Европа Франция В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Вакцинацию против COVID-19 прошла 41 тысяча детей 12-17 лет
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с середины января
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией