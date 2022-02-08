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08.02.2022 19:35
Рубрика: Власть

Максимальный прирост новых случаев ковида наблюдается среди детей и пожилых граждан

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Волна коронавируса, вызванная в том числе штаммом "омикрон", достигла всех регионов страны, затронув даже такую возрастную группу, как дети до одного года.
Михаил Мишустин: Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан. Фото: РИА Новости

Глава правительства провел вчера президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Ситуация остается сложной, констатировал он. Эпидемиологическая ситуация распространилась на всю территорию страны, подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом доля трех ведущих субъектов Федерации - Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга - сократилась до 32,3 процента.

Показатели заболеваемости растут в 84 регионах. Только в одном картина на прошлой неделе обратная. "Это Москва. Снижение составило 5,7 процента", - подчеркнула главный санитарный врач страны.

Доля детей среди всех пациентов с коронавирусом - 20 процентов. В больницах лежат почти 12 тысяч

Очередная волна коронавируса затронула все возрастные группы. Максимальный прирост, по словам Поповой, зафиксирован у детей до одного года и среди взрослых старше 65 лет. "Распространение инфекции достигло этих возрастных категорий, и эти возрастные категории, являясь группами риска по течению заболевания, по осложнению заболевания сегодня становятся и группами эпидемического риска", - предупредила она.

С распространением "омикрона" огромная нагрузка легла на всю систему здравоохранения, особенно на амбулаторное звено. "Надо сохранять и повышенную готовность стационаров", - указал Мишустин. Региональным властям ранее было поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда, чтобы больницы могли принимать не только взрослых, но и детей.

За последнюю неделю общее число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей, возросло в 1,6 раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня оно более чем в два раза превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября-ноября", - отметил глава минздрава. 93,5 процента заболевших находятся именно на амбулаторном лечении.

Доля детей среди всех пациентов с коронавирусом - 20 процентов. В больницах лежат почти 12 тысяч. Это на 28 процентов больше, чем неделей ранее. Меньше трех процентов требуют повышенного внимания, в том числе и на койках интенсивной терапии. "Все тяжелые дети в обязательном порядке консультируются реанимационными консультативными центрами федерального уровня", - подчеркнул Мурашко. Взрослых пациентов в стационарах тоже стало больше - на 30 процентов, их количество увеличилось до 177 тысяч. Министр здравоохранения вновь призвал население проходить вакцинацию и ревакцинацию, потому что это позволяет избежать тяжелого течения болезни. Среди взрослых темпы вакцинации на первой неделе февраля остаются на уровне январского показателя - примерно 250 на 100 тысяч человек.

Фото: Сергей Куксин
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Прививочная кампания среди детей 12-17 лет началась во всех регионах. Она идет добровольно, обратил внимание Михаил Мурашко. "Провакцинированы в общей сложности 41 тысяча детей. Вакцина доступна", - отметил он.

Из-за особенностей эпидемического процесса власти ранее изменили ряд санитарных правил. Так, отменена изоляция контактных по COVID-19, не требуется отрицательный ПЦР-тест при выписке, если заболевание продолжалось более семи дней. Мишустин попросил минздрав следить, чтобы в медицинских учреждениях внимательно относились к продолжительности лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. "Люди по-разному переносят недуг. Если речь идет о более сложном течении болезни, то и лечение должно быть соответствующим, и больничный при необходимости, конечно, должен продлеваться", - обратил он внимание. На особом контроле также остается предоставление медицинской помощи детям и пациентам с заболеваниями, требующими непрерывного лечения. "Оказание такой помощи не должно останавливаться", - указал премьер-министр.

В борьбе с коронавирусом многие процессы стали автоматизированными и удаленными, и правительство продолжит развитие цифрового контура в здравоохранении, заверил Мишустин. Это сделает удобным для граждан получение медпомощи, уверен он.

"Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере", - сообщил премьер. Большинство медицинских документов - выписок, справок, медкарт - должны перейти в электронный вид, чтобы врачам и пациентам не приходилось искать историю болезни. "Даже если человек переезжал, менял поликлинику или больницу, все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее, а в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь", - сказал Мишустин. В ближайшее время возможности единой информационной системы расширятся. В нее начнут поступать данные из различных федеральных реестров, а также информация о лекарственном обеспечении граждан, результатах медосвидетельствований и аккредитованных специалистах.

Между тем

Распределены три тысячи жилищных сертификатов

Почти три тысячи человек получат в этом году сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Их распределение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. На эти цели правительство в 2022 году направит почти 11 миллиардов рублей. Сертификаты смогут получить чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Тем временем

Кабмин направил 600 млн рублей для работников кол-центров по COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение между регионами 600 миллионов рублей для оплаты труда медицинских работников, которых будут привлекать для дистанционной консультации пациентов с коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом, проходящих лечение амбулаторно. Дополнительно предполагается задействовать не менее 2500 человек в месяц. За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. "Поэтому мы привлекаем к работе сотрудников и других медучреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей. Тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии", - сказал Мишустин.

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