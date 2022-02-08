МИД: Вопрос с миротворцами ООН на Донбассе закрыт

Миротворцы ООН ничего не решат во внутриукраинском конфликте, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в интервью РИА Новости.

"Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, - сказал дипломат. - Развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР".

Ильичев также подчеркнул, что в настоящий момент "обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, в которых про миротворцев ничего не говорится".