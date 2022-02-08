Минюст РФ планирует душевые кабины в каждой камере новых СИЗО

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что ведомство планирует предусмотреть при строительстве новых СИЗО размещение душевых кабин в каждой из камер. Заявление прозвучало во время интервью министра юстиции России на телеканале "Россия 24".

По словам главы ведомства, правила внутреннего распорядка в СИЗО не должны поражать человеческое достоинство в целом. "Мы идем и воплощаем там принцип разумности ограничений, то есть вот не нужно делать чего-то неразумное, в чем нет смысла", - сообщил министр. Как передает ТАСС, новая редакция правил внутреннего распорядка уже подготовлено.

В действующих правилах, как напомнил министр юстиции, закреплено право помещенных под стражу воспользоваться душем раз в неделю. При этом для женщин и несовершеннолетних предусмотрен душ не менее двух раз в неделю. Но в любом случае, этого мало.

"Раз в неделю - это вообще, мы уже живем в цивилизованном мире и никак нельзя это рассматривать в качестве нормальной вещи. Особенно, что касается беременных женщин. Мы считаем, что беременная женщина должна каждый день мыться", - заметил Чуйченко, говоря о подготовленных изменениях в правила внутреннего распорядка. В проектах же новых зданий следственных изоляторов, по его словам, планируется предусмотреть душевые кабины в каждой камере.

Кроме того, Минюст РФ предлагает увеличить до 4 лет возраст детей, которым можно находиться с мамами. По словам Константина Чуйченко, соответствующий законопроект планируется внести ведомством в правительство страны.