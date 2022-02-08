Миркин: Разрывы в технологиях невозможно преодолеть только за счет бюджета

Страна тем выше, чем больше она умеет в производстве "сложных вещей". Россия традиционно на 2-м месте в мире после США по экспорту вооружений (SIPRI, 2016 - 2020) и на 3-м по космическим запускам (2021). В России - мирового уровня атомная энергетика. Атомные ледоколы и волоконные лазеры - высший свет технологий.

А дальше лучше сказать: "Догнать и перегнать!" Догнать обязательно, чтобы не смотреть годами, как нарастают технологические разрывы, как сокращается под санкциями сумма технологий, примененных в России. По глобальному индексу инноваций мы на 47-м месте среди других стран (США - на 3-м). На 15-м по выпуску патентов на изобретения, на 23-м по цитируемым научным текстам, на 21-м по рэнкингу университетов, на 43-м по расходам на программное обеспечение в ВВП, на 52-м по насыщенности экспорта высокотехнологичной продукцией, на 71-м по доле в экспорте информационных технологий, на 52-м по уровню расходов на образование в ВВП, на 32-м по уровню расходов на исследования и развитие, на 48-м по доле высокотехнологичных производств (Global Innovation Index Report 2021, INSEAD, WIPO).

Дело даже не в низких рэнкингах, а в том, что они мало меняются со временем, мало роста, мало движения "вперед и вверх". В производстве "средств производства" большое количество пустых ниш, настолько пустых, что остается только с горечью смотреть, как их годами заполняет импорт. Сколько делается металлорежущих станков за год? И в 2017, и в 2020 годах - 4,5 тыс. шт., многократно меньше, чем в 1980-х. Среди них токарных - чуть больше 1000 шт. в год, сверлильных - 250 - 290 шт., фрезерных - 450 шт. (ЕМИСС Росстата). 445 токарных станков в год с ЧПУ. Это несопоставимо с масштабами российской экономики и числом живущих в ней 145 млн человек. Импорт в Россию станков кратно превышает их производство, примерно 30% - из Китая (РБК). Как бы ускориться в изменениях (они есть в станкостроении за 10 - 15 лет)? Как бы быстрее уйти от отчаянного положения, в котором "строительство станков" оказалось в 1990-х - 2000-х?

Но жизнь наша пожимает плечами и спрашивает: "Строить будем?" Будем, будем, а как же! В России более 370 тысяч действующих строительных предприятий (2021, Росстат). А чем строить? В 2020 г. мы произвели 858 шт. бульдозеров (примерно 1/3 годовой потребности), 2513 шт. экскаваторов (в несколько раз меньше импорта), башенных кранов - 45 шт. (1/5 потребности), автогрейдеров - 546 шт. Кранов "стрелкового типа" - 346 шт., кранов на гусеничном ходу - 13 шт., "катков дорожных самоходных" - 389 шт. (импорт кратно выше) (ЕМИСС).

Штуки, а не тысячи штук! Потребности в строительной технике были бы еще больше, если бы рост экономики был в 6-7%. Спасибо Китаю, Японии, Германии и другим - не дают стройкам встать. Но как бы все производство этой техники перенести в Россию, как это сделано с легковушками? Ну как?

Между тем поля не дремлют, надвигается весна, будем пахать, сеять, жать и молотить. В России 42 тыс. сельскохозяйственных организаций, 145 тыс. фермерских хозяйств, 16,5 млн личных подсобных хозяйств ("РГ", 03.08.2021). 11,9 тыс. шт. сеялок, произведенных для них в России в 2020 г., - это много или мало (ЕМИСС)?

Разрывы в технологиях невозможно преодолеть только за счет бюджета, госзакупок и преференций государства

Больше, чем в 2017 г. (8,5 тыс. шт.), но хватит ли на всех? 596 жаток или 17 молотилок, или даже 432 сеноуборочные машины, сделанные в 2020 г., - так должно быть? 206 инкубаторов, произведенных в 2020 г., не странно ли это, памятуя, что у нас в год производится до 5 млн тонн мяса птицы? А 5,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, выпущенных в 2020 г., - этого достаточно? В 2020 г. выпустили 8,7 тыс. косилок. Их хватит? А вот и "машины для уборки свеклы" - ноль штук в 2020 г. 3,7 тыс. шт. доильных аппаратов произвели в 2020 г. при поголовье коров в России в 8 млн.

Дело не в правительстве, не в министерствах, пытающихся подстегнуть каждую из отраслей, дело - в модели экономики, в том, что ее нужно менять, всячески побуждая ее к росту и модернизации, к локализации, чтобы как можно больше "сложных вещей" делались у нас дома. Мы же все знаем, что степень локализации производства не так уж велика. В 2020 г. в России произведено 1,26 млн легковых автомобилей, но 0,3 млн двигателей внутреннего сгорания и всего лишь 0,03 млн кузовов для автотранспорта (ЕМИСС). Чем покрыт этот разрыв? Легко догадаться - импортом.

Мы засыпаны снегом? Сделали в 2020 г. 47 снегоочистителей. Мы любим трамваи? 190 шт. трамваев произведено в 2020 г. (175 за 2017 г.). Между тем больше 60 городов России имеют трамваи ("РГ", 09.12.2014), 2,4 тыс. км трамвайных путей, 7,7 тыс. вагонов, перевезли 1,2 млрд чел. (Росстат, 2019). Без импорта будем менять трамваи один раз в 40 лет.

Много пустот в экономике (10 лет назад их было еще больше), и они медленно затягиваются. Часто над ними хочется плакать. Ясно одно - разрывы в технологиях невозможно преодолеть только за счет бюджета, госзакупок и преференций государства, источник которых все равно карман налогоплательщика. Это может происходить, но медленно, формально, из-под палки и часто с низким качеством и множеством уголовных дел. И еще - бюджет не бесконечен, он - не резиновый.

Мы не добьемся нового "догнать и перегнать" пока промышленники, инженеры не проникнутся атмосферой роста, инноваций

Мы не добьемся нового "догнать и перегнать" пока промышленники, инженеры, плоть от плоти народа, не проникнутся атмосферой роста, инноваций, всенародной поддержки, пока их имена не будут выноситься на первые полосы газет и пока они не будут знать и чувствовать, что все экономические и административные инструменты государства даны им в подлинную помощь. В начале 1920-х годов такой поворот назывался "сменой экономического курса". Нам он, действительно, нужен.