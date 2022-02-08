Мурашко: С COVID-19 госпитализированы почти 12 тысяч детей

Доля детей в общем количестве пациентов с коронавирусом составляет 20 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Госпитализированы почти 12 тысяч детей, рост госпитализаций за неделю - 28 процентов. Меньше трех процентов требуют повышенного внимания, в том числе и на койках интенсивной терапии. "Все тяжелые дети в обязательном порядке консультируются реанимационными консультативными центрами федерального уровня", - подчеркнул глава Минздрава.

В целом по стране на лечении в больницах находятся 177 тысяч граждан, заявил Мурашко. Рост за неделю составил более 30 процентов.