На 53-м году жизни умер шансонье Юрий Филь

В возрасте 52 лет скончался российский шансонье Юрий Филь. Об этом сообщил в Instagram Александр Левшин, радиоведущий, солист "Рецитала" и создатель легендарного подпольного советского проекта "Здоровье".

"Не стало Юрия Филя... Юрий умел вести концерты, умел держать публику... Профессионал! Сегодня это большая редкость... Автор-исполнитель, творческий человек... Много вместе концертов прошли, городов, даже стран... Были с концертами в горячих точках..." - пишет музыкант.

Филя госпитализировали утром 2 февраля в больницу подмосковной Ивантеевки с диагнозом "инсульт", у артиста парализовало правую сторону тела.

Юрий Филь родился в 1969 году в семье врачей на целине. Когда ребенку было два года, семья переехала в Тернопольскую область. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. После восьмого класса поступает ПТУ, где играл на клавишных в группе "Импульс". Отслужив в армии, переехал в Краматорск, оттуда - на Крайний Север, в город Ноябрьск. Далее - Москва.

В 2006 году композиция Филя "Ломай себя сам" попадает на конкурс Андрея Макаревича и Радио "Шансон" - "День открытых дверей", став лучшей песней недели, потом - месяца.