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Рубрика: Власть

На Тоцком полигоне отработали пуски ракет комплекса "Искандер-М"

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник, 8 февраля, в ходе учения на Тоцком полигоне в Оренбургской области расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" ракетной бригады ЦВО отработали уничтожение целей на дальности более 150 километров. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: RT Online / youtube.com
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"Ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по наземным целям, имитирующим зенитные ракетные установки и объекты инфраструктуры противника, - рассказали в пресс-службе. - Кроме того, военнослужащие совершили марши в назначенные районы, оборудовали там стартовые позиции, развернули ракетные комплексы и отразили атаку условных диверсантов".

Напомним, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей противника. Объектами его удара могут быть позиции вражеских ракет, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, расположенные на аэродроме самолеты и вертолеты противника, его командные пункты и узлы связи. Все такие цели "Искандер" достает с расстояния до 500 километров.

Непредсказуемая траектория и невидимость для радаров, которую гарантирует технология "стелс", делает "Искандер" практически неуязвимым для американских "Пэтриотов" и их европейских аналогов. Поэтому эксперты утверждают: эта боевая техника незаменима для уничтожения всех существующих в мире противовоздушных и противоракетных систем. Несомненным достоинством "Искандера" является его мобильность. Скрытно перемещаясь с места на место, комплекс остается незаметным для противника. К тому же подвижность гарантирует внезапность нанесения ракетного удара.

Помимо пусковой установки в комплекс входят транспортно-заряжающая машина с двумя дополнительными ракетами, машина регламентно-технического обслуживания, передвижной командный пункт, пункт подготовки информации, комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.

Бригады таких ракетных комплексов имеются во всех военных округах России.

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