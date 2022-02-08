Новости

Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев 13:48
Спецсвязь заключила соглашение с "ГАЗ" о разработке спецтранспорта 13:44
В Кремле не видят готовности Запада учитывать мнение России по вопросам безопасности 13:37
Песков назвал срок ухода российских войск из Беларуси 13:31
Кремль был готов к продолжительным переговорам с Макроном 13:29
Близкий друг и агент Чедвика Боузмана покончил с собой 13:23
Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений 13:21
Александра Маслякова в КВН может заменить Дмитрий Нагиев 13:18
В Китае изобрели электромеханический экспресс-тест для обнаружения ковида 13:15
В византийской крепости найдены ранее неизвестные науке гибридные мечи 13:15
На Урале объяснили, кому не требуется самоизоляция из-за COVID-19 13:13
Spotify выполнила все требования Роскомнадзора по закону о "приземлении" 13:09
В Москве продолжает сокращаться количество госпитализированных с COVID-19 13:09
В Москве пройдут онлайн-мероприятия по финансовой грамотности для школьников 13:03
Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на 20 км на Олимпиаде в Пекине 12:52
Начались съемки сериала "Одесса" 12:43
Основателя антивирусной компании McAfee, умершего в испанской тюрьме летом, не похоронили до сих пор 12:42
"Яндекс" ответил на претензии сервиса "Кассир.ру" по антимонопольному соглашению 12:38
НАК: Спецслужбы предотвратили теракты в образовательных учреждениях нескольких регионов 12:35
РКН утвердил список сайтов, аудиторию которых будет считать единый интернет-измеритель 12:02
Гинцбург: Побочных эффектов при вакцинации подростков "Спутником М" нет 11:58
Оперштаб назвал регион, где пока не выявлены случаи заражения "омикроном" 11:51
ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины 11:50
Президент Беларуси выступил на заседании Совета безопасности 11:48
Служба внешней разведки РФ рассказала об активизации США в Сирии 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 12:43
Рубрика: Культура

Начались съемки сериала "Одесса"

Текст: Сусанна Альперина

Начались съемки приключенческого детектива "Одесса" производства "Киностудии КИТ" по заказу телеканала НТВ. В центре сюжета - Одесса 20-х прошлого столетия. Два приятеля Владимир (Антон Хабаров) и Василий (Егор Долгополов) - цитата из релиза, присланного в "РГ" - "проверяют новую реальность на прочность и делят все на двоих: и победы, и поражения, и любовь".

Фото: онлайн-кинотеатр KION
Вышел трейлер второго сезона сериала Евгения Кулика "Два"

Пути, которые друзья выбирают для достижения своих целей - разные. Владимир становится артистом, а Василий - милиционером. Им придется столкнуться с золотом Нестора Махно, зарождением Одесской киностудии, съемками фильма "Красные дьяволята". А также - громкими ограблениями, бандитскими разборками и соблазнами в лице одесских красавиц.

Одессу 20-х годов снимать планируют в нескольких городах: Евпатории, Крыму, Алупке и Ярославле. Съемки продлятся до середины весны.

"Наш проект многоплановый и многоуровневый. Это в первую очередь жанровое кино. Мы взяли на себя смелость объявить себя продолжателями традиций советского кинематографа, по которому сами очень соскучились. "Бумбараш", "Зеленый фургон", "Красные дьяволята" - прекрасные фильмы, остросюжетные, захватывающие, с искрометным юмором, в то же время не только развлекавшие зрителя, но и чему-то его учившие", - говорит режиссер-постановщик Андрей Щербинин.

Он же добавляет: "Наша "Одесса" - низкий поклон советским режиссерам, операторам, постановщикам и каскадерам. Все, кто был приглашен в съемочную группу, понимали, что это не просто очередная "галочка" в портфолио, а вызов, который мы бросаем в первую очередь самим себе".

Премьера сериала состоится на телеканале НТВ.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин: Россия отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности
Песков назвал срок ухода российских войск из Беларуси
Гинцбург: Сроки испытаний назального “Спутника V” могут сократиться
МИД: Россия готова соблюдать европейские правила по "Северному потоку-2"
ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса