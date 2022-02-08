Начались съемки сериала "Одесса"

Начались съемки приключенческого детектива "Одесса" производства "Киностудии КИТ" по заказу телеканала НТВ. В центре сюжета - Одесса 20-х прошлого столетия. Два приятеля Владимир (Антон Хабаров) и Василий (Егор Долгополов) - цитата из релиза, присланного в "РГ" - "проверяют новую реальность на прочность и делят все на двоих: и победы, и поражения, и любовь".

Пути, которые друзья выбирают для достижения своих целей - разные. Владимир становится артистом, а Василий - милиционером. Им придется столкнуться с золотом Нестора Махно, зарождением Одесской киностудии, съемками фильма "Красные дьяволята". А также - громкими ограблениями, бандитскими разборками и соблазнами в лице одесских красавиц.

Одессу 20-х годов снимать планируют в нескольких городах: Евпатории, Крыму, Алупке и Ярославле. Съемки продлятся до середины весны.

"Наш проект многоплановый и многоуровневый. Это в первую очередь жанровое кино. Мы взяли на себя смелость объявить себя продолжателями традиций советского кинематографа, по которому сами очень соскучились. "Бумбараш", "Зеленый фургон", "Красные дьяволята" - прекрасные фильмы, остросюжетные, захватывающие, с искрометным юмором, в то же время не только развлекавшие зрителя, но и чему-то его учившие", - говорит режиссер-постановщик Андрей Щербинин.

Он же добавляет: "Наша "Одесса" - низкий поклон советским режиссерам, операторам, постановщикам и каскадерам. Все, кто был приглашен в съемочную группу, понимали, что это не просто очередная "галочка" в портфолио, а вызов, который мы бросаем в первую очередь самим себе".

Премьера сериала состоится на телеканале НТВ.