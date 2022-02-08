Начался процесс по делу об обмане семьи актера Баталова

В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу Натальи Дрожжиной, ее мужа Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия, обвиняемых в хищении имущества семьи актера Алексея Баталова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, с учетом позиции гособвинителя суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о передаче уголовного дела по подсудности и возвращении уголовного дела прокурору.

После этого прокурор изложил предъявленное подсудимым обвинение. В свою очередь Цивин и Дрожжина не признали свою вину в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Подсудимый Бублий вину признал частично, по статье о злоупотреблении полномочиями частного нотариуса и не признал пособничество в совершении мошенничества. По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им помощи.

Они обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей. Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением. По данным следствия, нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших без их присутствия. Cемье актера был причинен ущерб в 57 млн рублей.