Назван симптом "омикрона", который легко спутать с переутомлением

Врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) предупредили, что суставная и мышечная боль в теле, в частности в плечах, шее, пояснице и коленях, может быть характерным симптомом заражения штаммом коронавируса "омикрон". Боль может сохраняться в течение нескольких дней.

"Некоторые люди испытывают различного рода боль в теле, которая приходит и уходит на некоторое время, пока человек не выздоровел. Некоторые также испытывают странные ощущения, такие как онемение, покалывание, слабость в руках и ногах", - приводит сообщение NHS издание Daily Express.

Информацию о том, что необычные мышечные боли могут быть свидетельством заражения южноафриканским штаммом COVID-19, подтверждают данные, собранные британским приложением ZOE Tracker (отслеживает симптоматику зараженных коронавирусом людей). Из них следует, что боли длятся два-три дня, чаще в начале болезни, но в возрастной группе старше 35 лет могут затянуться на неделю, мешать выполнять повседневные дела и быть "весьма изнурительными".

Врачи напоминают, что отличить заражение коронавирусом от простуды или гриппа по симптомам довольно сложно, и самостоятельная диагностика не даст стопроцентного ответа на вопрос, чем болен человек. При подозрении на заражение COVID-19 следует сдать ПЦР-тест и проконсультироваться с врачом. При отсутствии медотвода следует вакцинироваться для снижения вероятности тяжелого течения заболевания.