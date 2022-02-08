Названы функции Windows, которые нужно отключить

Некоторые функции и настройки включены в Windows 11 по умолчанию, и пользователи могут отключить их, чтобы повысить скорость работы системы. Об этом пишет Windodows Latest.

Так, владельцам старых устройств с небольшим объемом памяти рекомендуется отключить значок Microsoft Teams, закрепленный на панели задач. Это приложение, которое тесно интерировано с системой в Windows 11, позволяет быстро организовывать видеоконференции.

Кроме того, в новой Windows есть еще одно дополнение под названием "Доска виджетов". Как и в случае Teams, значок приложения закреплен на панели задач. "Доска виджетов" позволяет просматривать и управлять новостями, виджетами и другим контентом.

По словам бывшего сотрудника Microsoft Майкла Нихауса можно открепить от панели задач эти значки, чтобы повысить производительность системы. Это связано с тем, что виджеты и чат Microsoft Teams запускают процессы Microsoft Edge WebView2 в фоновом режиме, забирая часть вычислительных ресурсов.