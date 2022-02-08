Некоторым получателям пенсии умершего супруга больше не потребуется обращаться в ПФР

Получателям страховых пенсий по потере кормильца при достижении возраста 80 лет больше не требуется обращаться в Пенсионный фонд, чтобы изменить вид пенсии на страховую по старости.

С 2022 года специалисты региональных отделений ПФР изучают каждое пенсионное дело. Если перевод одной пенсии в другую позволит увеличить сумму выплаты, то специалисты самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения.

Как напоминают специалисты отделения ПФР по Хакасии, ранее человек должен был сам обратиться за сменой вида пенсии и написать заявление. Но пожилым людям это было сделать затруднительно.

Также специалисты напоминают, что по достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза. Соответственно, человек после 80 лет получает 2 фиксированные выплаты (размер выплаты после индексации на 8,6 процента составляет 6401 рубль), а это 12802 рубля. Помимо нее в сумму включается и страховая часть пенсии, исчисленная с учетом имеющегося стажа и среднемесячного заработка.

Страховая же пенсия по потере кормильца состоит из половины стандартного размера фиксированной выплаты, т.е. в текущем году - 3200 рублей и страховой части пенсии умершего супруга.

Таким образом, переход с пенсии по потере кормильца на пенсию по старости, как правило, выгоден пожилым гражданам.

-