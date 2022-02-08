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Рубрика: Культура

Netflix анонсирует четвертый российский проект: криминальный триллер "ЗАТО"

Текст: Сусанна Альперина
Самый большой онлайн-кинотеатр мира Netflix объявил о том, какой четвертый оригинальный проект он собирается снимать в России. Сериал, по жанру криминальный триллер, называется "ЗАТО".
Фото: предоставлено Netflix Фото: предоставлено Netflix
Фото: предоставлено Netflix

Название можно понимать двояко. С одной стороны - аббревиатура ЗАТО расшифровывается как "Закры́тое администрати́вно-территориа́льное образова́ние". Так называли города, где были расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, радиоактивных и других материалов, военные объекты и так далее.

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С другой стороны, в русском языке есть союз "зато", который имеет определенное значение. События нового сериала "ЗАТО" развиваются в постсоветский период вокруг журналистки Кристины и милиционера Дашкина, расследующих дело о ребенке, пропавшем в закрытом городе Лобачевск-4.

В главных ролях в фильме снимались Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев, Виктория Толстоганова, Илья Маланин, Екатерина Агеева. Режиссеры сериала Дарья Жук и Станислав Либин. Авторы сценария: Михаил Шприц, Илья Шеин, Ксения Мчедлидзе. Продюсеры: Ирина Смирнова, Александр Кушаев. Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.

"Сериал "ЗАТО" родился несколько лет назад в разговоре с моим соавтором Ильей Шеином. Как ребенок может пропасть в закрытом городе? Загадка нас заинтриговала, и мы попробовали ее решить сначала просто для себя, из любви к жанру. А потом вспомнили 1990-е и как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день. Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит", - говорит Михаил Шприц, автор сценария.

Дарья Жук, режиссёр рассказывает, что с самого начала материал "ЗАТО" был близок ей по духу смыслами, атмосферой, персонажами. "Мир этого проекта продолжает исследование многих моих авторских тем - это неординарные сложные герои и, прежде всего, конечно, харизматичная главная героиня, и исследование постсоветского наследия. Многие любимые мною актёры возвращаются на малый экран в новом амплуа". Тут нельзя не вспомнить фильм Дарьи Жук "Хрусталь", в котором также речь шла о 90-х, в нем была харизматичная главная героиня, более того картина и открыла миру актера Ивана Мулина.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что ранее Netflix уже объявлял о трех российских проектах, о каждом из которых отдельно писала "РГ". О многосерийной драме "Анна К", психологической драме без названия с Александром Петровым и жизнеутверждающей истории "Ничего особенного" с Юрой Борисовым.

Компания "Русское", которая будет работать над сериалом (а съемки начинаются в ближайшее время), создана в 2007 году продюсерами Ириной Смирновой и Александром Кушаевым. В числе ее проектов сериалы "Зулейха открывает глаза", "Склифософский" и другие.

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