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08.02.2022 13:58
Рубрика: Власть

Неверов: Маркировка БАДов и спортивного питания должна стать обязательной

Текст: Татьяна Замахина

К продаже в России должны быть допущены только проверенные и промаркированные биологически активные добавки (БАД) и спортивное питание. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

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Парламентарий пояснил, что это позволит ограничить продажу препаратов с запрещенными веществами или дозировками под видом БАДов и спортивного питания.

На данный момент обязательную процедуру маркировки проходят лекарства. По данным депутатов, Росздравнадзор инициировал блокировку более 9 тыс. страниц в интернете, где продавались незарегистрированные и немаркированные препараты.

Но и БАДы нельзя оставлять без усиленного контроля. Ведь это то, что люди покупают, как правило, без назначения врача, напомнил Неверов. Они верят рекламе, советам знакомых и т.п. "Но в онлайн-продажах очень много препаратов, не прошедших регистрацию и несущих действительно риск для здоровья", - подчеркнул депутат.

В аптеке такие непроверенные препараты приобрести невозможно из-за строгих требований к безопасности продукции, однако они доступны для покупки онлайн.

Ранее депутаты от "Единой России", включая Неверова, внесли в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке сайтов с БАДами, торговля которыми ограничена или запрещена.

Фото: iStock
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Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о постановке заслона для попадания небезопасной пищевой продукции в торговый оборот. В Госдуме намерены решить эту проблему, ведь в РФ порой попадают незарегистрированные сильнодействующие лекарственные препараты, требующие приема под наблюдением врача, а также обладающие сильными побочными эффектами и психотропные препараты. А просто "пустышки" ударяют по карману граждан. Но сейчас оперативно изъять нелегальные БАДы из интернет-оборота нельзя. Нужно проходить длительные судебные процедуры, во время которых интернет-магазины продолжают работу.

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