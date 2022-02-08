Невролог Беленко рассказала, как избавиться от повышенной потливости

Избыточное потоотделение, как правило, связывают со сбоями в работе щитовидной железы. Однако медики отмечают, что это не всегда так, и обильный пот легко может быть причиной других сбоев в организме человека.

Часто можно заметить, что повышенная потливость возникает при небольшой физической нагрузке, например, ходьбе, а также при приеме пищи или при эмоциональных ситуациях.

"Потоотделение головы, лица регулируют нервные симпатические узлы на уровне шеи. Руки и подмышечные впадины - узлы грудного отдела спины, ноги - поясничного отдела", - рассказала aif.ru врач-невролог, кандидат медицинских наук Елена Беленко.

Сложно выделить какую-то одну причину, по которой нарушается работа симпатического отдела вегетативной нервной системы. Это могут быть стрессы различного характера - психоэмоциональные, физические, болезни, операции, наркозы, отравления.

"Есть хорошая новость, и она заключается в том, что восстановить нормальную работу вегетативной нервной системы возможно в любом случае, какой бы стресс ни оказал на нее влияние", - считает невролог.

Однако врач советует на заниматься самолечением и не прибегать к бытовым средствам, например, пудре и тальку, а лечить причину сбоя в работе организма и пройти полноценное медицинское обследование.