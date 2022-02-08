Ночное применение "Солнцепека" в Йемене показали на видео

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А были задействованы во время боевых действий в районе города Харад в йеменской провинции Хадджа.

Боевые машины применили подразделения саудовских королевских сухопутных войск, предпринявших совместно со сторонниками президента Хади наступление на районы, занимаемые силами шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

В размещенном в Сети видео продемонстрированы разрывы выпущенных по противнику 220-мм неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепека".

По некоторым данным, атакующая сторона в ходе этой операции также активно задействовала обычные реактивные системы залпового огня, в том числе 122-мм "Грады".

Первая информация о прибытии на Аравийский полуостров ТОС-1А была обнародована в апреле 2019 года. Тогда же появились фотографии, запечатлевшие момент перевозки по меньшей мере трех боевых машин. Немного позже стало известно о первой операции с их участием.

Военные эксперты тогда отметили, что поставленные образцы техники оборудованы кондиционерами, что вполне логично, учитывая, какой экстремальной здесь бывает жара. По разным данным, на 2021 год в войсках имелось около десятка таких тяжелых огнеметов.

"Солнцепеки" в настоящее время состоят на вооружении семи зарубежных армий, в составе некоторых из них они принимали участие в боевых действиях, например в Ираке и Сирии.

Саудовские боевые машины выполнены на шасси основных боевых танков Т-90С. Они имеют 24 направляющих. Минимальная дальность стрельбы - 400 метров, максимальная - 6000 метров. 1000-сильный многотопливный двигатель дает возможность разогнаться по шоссе с максимальной скоростью до 65 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км. Экипаж - 3 человека.