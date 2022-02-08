Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.02.2022,  
09:36
Текст:  Алексей Моисеев

Ночное применение "Солнцепека" в Йемене показали на видео

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А были задействованы во время боевых действий в районе города Харад в йеменской провинции Хадджа.

Боевые машины применили подразделения саудовских королевских сухопутных войск, предпринявших совместно со сторонниками президента Хади наступление на районы, занимаемые силами шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

В размещенном в Сети видео продемонстрированы разрывы выпущенных по противнику 220-мм неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепека".

По некоторым данным, атакующая сторона в ходе этой операции также активно задействовала обычные реактивные системы залпового огня, в том числе 122-мм "Грады".

Первая информация о прибытии на Аравийский полуостров ТОС-1А была обнародована в апреле 2019 года. Тогда же появились фотографии, запечатлевшие момент перевозки по меньшей мере трех боевых машин. Немного позже стало известно о первой операции с их участием.

Военные эксперты тогда отметили, что поставленные образцы техники оборудованы кондиционерами, что вполне логично, учитывая, какой экстремальной здесь бывает жара. По разным данным, на 2021 год в войсках имелось около десятка таких тяжелых огнеметов.

Фото: 11th Armored Cavalry Regiment / US Army
США обзаведутся имитациями танков Т-72Б3 и китайских БМП VN17 для учений

"Солнцепеки" в настоящее время состоят на вооружении семи зарубежных армий, в составе некоторых из них они принимали участие в боевых действиях, например в Ираке и Сирии.

Саудовские боевые машины выполнены на шасси основных боевых танков Т-90С. Они имеют 24 направляющих. Минимальная дальность стрельбы - 400 метров, максимальная - 6000 метров. 1000-сильный многотопливный двигатель дает возможность разогнаться по шоссе с максимальной скоростью до 65 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км. Экипаж - 3 человека.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: СКБМ
Плавающий БТР-3Ф для морской пехоты завершает испытания 10:28
Применение легкого белорусского гранатомета "Сапфир" показали на видео 02.02.2022
Т-90С и БМП-3 начали изучать в иракском военном училище 01.02.2022
Йемен
Фото: Volkov/wikimedia.org
120 лет назад умер создатель знаменитой винтовки Мосина 09:06
Уничтожение вертолета Ми-24 в Йемене показали на видео 13.01.2022
Хуситы начали применять "летающий танк" Ми-24 в Йемене 15.12.2021
огнеметы
Фото: Минобороны РФ
Для армии России создадут навигационную систему, защищенную от помех 07.02.2022
Названы пять главных экспортных оружейных новинок 2021 года 30.12.2021
"Танковый вальс": испытания Т-80БВМ и ТОС-1А показали на видео 22.12.2021