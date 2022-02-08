НОНСТРОЙ: Желающих строить на бюджетные деньги становится все меньше

Количество заключенных госконтрактов на строительство школ, детсадов, поликлиник и других важных объектов падает с каждым годом. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

В 2019 году было заключено около 220 тысяч контрактов, в 2020 году 195 тысяч, в 2021 - 193 тысячи. При этом растет число расторгнутых контрактов также увеличивается - из-за неисполнения работ со стороны подрядчика. В 2019 году было расторгнуто 33,6 тысячи контрактов (15%), в 2020 году 35 тысяч (17,9%), в 2021 году 38,4 тысячи (19,8%).

Основная причина этого - несоответствие цены строительства рыночным ценам, в частности, из-за роста цен на стройматериалы. В 2021 году вдвое подорожал металл, на 42,9% битум, на 37,7% кирпич, на 15,4% бетон. Стоимость строительства типового детского сада подорожало на 12%, тогда как сметная прибыль, заложенная в проект, равняется 7%.

В прошлом году подрядчикам по госконтрактам разрешено было пересматривать стоимость строительства. Однако, по данным НОСТРОЙ, процедура достаточно долгая и большая часть подрядчиков (если на строительство выделяются деньги из бюджетов разных уровней) получит деньги во второй половине 2022 года.