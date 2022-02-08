Новой наживкой сетевых аферистов стали "обманутые" старики

Знакомая перепостила в "Фейсбуке" душещипательный пост москвички Ирины К. (имя изменено), которая в мельчайших деталях рассказывала онлайн-аудитории историю своей пожилой мамы, которую обманули мошенники, сначала украв накопленные непосильным трудом за 20 лет почти три миллиона рублей семейных денег, а затем еще и навязав кабальные кредиты сразу аж в трех крупных банках страны.

О все новых и новых уловках мошенников все чаще рассказывают по ТВ и радио, хитроумные схемы описывают коллеги из различных изданий. В соцсетях сотни людей изливают свое горе онлайн-друзьям. Попавшийся же мне на глаза пост прежде всего поразил своей многоходовкой. Как-то сложно было представить пожилую женщину, которая непонятно каким образом перемещается в Москве от банкомата к банкомату с миллионами в руках, чтобы положить на счета мошенников свои сбережения и взятые кредиты.

Наши бабушки в большинстве случаев приходят в банк с детьми или внуками, а к банкомату и подойти боятся. Еще больше поразило в этой истории то, что старушка несколько дней совершала определенные финансовые операции по наводке мошенников, ни разу при этом не позвонив и ничего не рассказав дочери. Та якобы узнала все лишь после того, как семья осталась без денег и с долгами. Таких скрытных пенсионеров еще поискать надо: зачастую они обо всех звонках и новостях мгновенно оповещают родственников.

Больше же всего насторожил счет для добровольных пожертвований пострадавшей семье. Конечно, многие люди просят помощи в сложной ситуации, в том числе и через соцсети. Но в то же время ни для кого не секрет, что за многочисленными историями обманутых пенсионеров, сбитых автомобилями собак или тяжелобольных людей также могут скрываться нечистые на руку люди. Мошенники решают заработать и таким образом. Ирине я предложила журналистскую помощь в расследовании ее запутанной истории. Но женщина помощь не приняла, сославшись на то, что не хочет привлекать к своей проблеме излишнего внимания (публикация истории в соцсети, в ее представлении, - это, видимо, не публичное действие), отвечала грубо и в конце концов просто заблокировала меня. Почему-то такому исходу я даже не удивилась.

Понятно, что не пойман - не вор. Но, как говорит доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев, люди, которые сначала пытаются вызвать своими историями жалость и сочувствие, но при более пристальном интересе не желают идти на контакт, скорее всего, являются так называемыми сетевыми мошенниками.

- Я проанализировал тысячи случаев телефонного и онлайн-мошенничества, которые произошли за последние полтора года. В этом печальном списке есть и истории моих родителей, которые не потеряли деньги только потому, что вовремя позвонили мне. Есть истории хороших знакомых, которые позвонили уже после того, как перевели все деньги и что-то заподозрили, - рассказывает Соловьев.

Как подчеркивает юрист, во всех преступлениях и покушениях на их совершение удивляют три вещи: это легкость, с которой банки выдают кредиты пожилым и явно находящимся не в адеквате людям, которые иногда даже не выпускают из рук телефонную трубку (их в это время ведут мошенники); отсутствие действенных механизмов у правоохранительных органов для того, чтобы помочь жертвам мошенников; упорство, с которым люди попадаются на мошеннические схемы, несмотря на многочисленные предупреждения.

- Заметил я и еще одну вещь. В соцсетях стало появляться все больше подробно описанных историй обмана. Сделать это труда не составляет - открывай интернет и пиши, а если еще и от себя добавишь что-то, так настоящий эксклюзив получится. Эти истории действительно трогают душу - жалко жертв, которые всю жизнь честно работали и скопили какие-то деньги, которые в итоге и были обманным путем украдены. Поражает воображение их доверчивость и то, как подло деньги были отобраны. Не могут не ранить их теперешние страдания, когда уже все закончилось и вся пенсия уходит на оплату кредита, взятого по наущению мошенников, - продолжает Соловьев.

Любые истории могут побуждать к немедленной благотворительности, но нужно хорошо подумать перед нажатием кнопки "перевести"

Но во многих случаях стало появляться одно "но". Счет для перевода пожертвований такой жертве. "С одной стороны, ничего плохого в том, чтобы помочь потерпевшему от преступления, нет - благородно и "плюс в карму". К тому же банки и правоохранители здесь действительно пока россиянам не подспорье. Но при проверке нескольких таких историй случились довольно странные вещи: контактные лица, от имени которых или на страничках которых публиковались истории обмана, никак не хотели дать возможность пообщаться с самой жертвой. Отсюда резонный вопрос: а была ли жертва? Или это очередная группа наших очень находчивых сограждан решили заработать на жертвах телефонного мошенничества? Получается мошенничество на мошенничестве", - предупреждает Соловьев. И добавляет: любые истории могут цеплять и даже побуждать к немедленной благотворительности, однако перед тем, как нажать на кнопку "перевести", убедитесь, что не переводите свои средства все тем же мошенникам. Только вот история у них уже другая.

Фото: GettyimaGes

Конкретно

Признаки сетевого мошенничества

- Слишком длинные и запутанные истории. Как говорит юрист Соловьев, они специально придумываются, чтобы запутать посетителей соцсетей. На самом деле в жизни все гораздо проще. И обман совершается быстро. Невозможно днями и неделями "вести" жертву по телефону, управляя ее сознанием.

- Путаные или агрессивные ответы на конкретные вопросы в комментариях к таким историям.

- Нежелание представить саму "жертву" обмана (обычно пенсионера или пенсионерку) под предлогом, что "жертва" и так настрадалась. Если людей реально обманули, им скрываться не нужно. Наоборот, такие люди ждут любой совет.

- Слишком частое упоминание банковских реквизитов с просьбой помочь оплатить навязанный кредит.