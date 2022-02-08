NVIDIA не купит разработчика мобильных чипов Arm за 66 млрд долларов

NVIDIA объявила о том что не будет покупать крупнейшего производителя мобильных чипов за 66 млрд долл. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

"У ARM большое будущее, и мы будем поддерживать их как независимую компанию, - заявил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. - Мы ожидаем, что ARM станет самой важной архитектурой центральных процессоров в следующем десятилетии". Согласно заключенному соглашению, NVIDIA не получит обратно заплаченный ей аванс в размере 2 млрд долларов. А в самой Arm поменяется руководство.

NVIDIA отказалась от сделка из-за давления европейских регуляторов. Покупка Arm давала бы компании полный контроль над технологиями, которые используют практически все современные производители мобильных устройств.