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NVIDIA не купит разработчика мобильных чипов Arm за 66 млрд долларов

Текст:   Иван Черноусов
08.02.2022,  
12:43
Фото: RITCHIE B. TONGO/ EPA Фото: RITCHIE B. TONGO/ EPA
Фото: RITCHIE B. TONGO/ EPA

NVIDIA объявила о том что не будет покупать крупнейшего производителя мобильных чипов за 66 млрд долл. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

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"У ARM большое будущее, и мы будем поддерживать их как независимую компанию, - заявил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. - Мы ожидаем, что ARM станет самой важной архитектурой центральных процессоров в следующем десятилетии". Согласно заключенному соглашению, NVIDIA не получит обратно заплаченный ей аванс в размере 2 млрд долларов. А в самой Arm поменяется руководство.

NVIDIA отказалась от сделка из-за давления европейских регуляторов. Покупка Arm давала бы компании полный контроль над технологиями, которые используют практически все современные производители мобильных устройств.