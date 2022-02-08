Указ губернатора Оренбургской области от 8 февраля 2022 года № 33-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук, от 30.06.2021 № 323-ук, от 07.07.2021 № 332-ук, от 13.07.2021 № 355-ук, от 20.07.2021 № 373-ук, от 03.08.2021 № 388-ук, от 17.08.2021 № 415-ук, от 24.08.2021 № 431-ук, от 07.09.2021 № 457-ук, от 21.09.2021 № 488-ук, от 05.10.2021 № 509-ук, от 06.10.2021 № 510-ук, от 18.10.2021 № 563-ук, от 22.10.2021 № 579-ук, от 26.10.2021 № 583-ук, от 08.11.2021 № 602-ук, от 23.11.2021 № 632-ук, от 07.12.2021 № 675-ук, от 23.12.2021 № 726-ук, от 27.12.2021 № 744-ук, от 29.12.2021 № 747-ук, от 10.01.2022 № 1-ук, от 25.01.2022 № 14-ук, от 01.02.2022 № 26-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 указа:

в абзаце первом слова "по 8 февраля 2022 года" заменить словами "по 15 февраля 2022 года";

абзац пятый изложить в новой редакции:

"оказание услуг несовершеннолетним в детских развлекательных центрах (игровых комнатах), аттракционах, расположенных в помещениях, детских студиях, театрах, концертных организациях, кинотеатрах (кинозалах), организациях, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги (в том числе фитнес-центрах (фитнес-клубах), тренажерных залах), бассейнах, аквапарках, батутных центрах, танцевальных студиях, цирках, зоопарках, выставках, музеях, библиотеках и других организациях (объектах), оказывающих подобные услуги.";

в абзаце восемнадцатом слова "по 8 февраля 2022 года" заменить словами "по 15 февраля 2022 года".

1.2. Пункт 52 указа изложить в новой редакции:

"52. Всем хозяйствующим субъектам (включая собственников, арендодателей (субарендодателей) и арендаторов (субарендаторов) обеспечить исключение допуска:

несовершеннолетних в детские развлекательные центры (игровые комнаты), аттракционы, расположенные в помещениях, детские студии, театры, концертные организации, кинотеатры (кинозалы), организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги (в том числе фитнес-центры (фитнес-клубы), тренажерные залы), бассейны, аквапарки, батутные центры, танцевальные студии, цирки, зоопарки, выставки, музеи, библиотеки и другие организации (объекты), оказывающие подобные услуги;

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения их законными представителями в торгово-развлекательные комплексы (центры), моллы.".

1.3. Абзац третий подпункта 9.6 пункта 9 изложить в новой редакции:

"При проведении богослужений обеспечить соблюдение участниками богослужения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски), установку в общедоступных местах антисептических средств для обработки рук, контроль за соблюдением участниками богослужения установленных требований.".

1.4. В пункте 10 указа:

подпункт 10.11 признать утратившим силу;

абзац пятнадцатый подпункта 10.5 признать утратившим силу;

абзац четвертый подпункта 10.6 признать утратившим силу;

в подпункте 10.111:

абзац первый изложить в новой редакции:

"10.111. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, реализующие программы дополнительного образования детей при обучении с очным присутствием, обеспечить:";

абзац второй признать утратившим силу;

подпункт 10.14 дополнить абзацем следующего содержания:

"в зависимости от эпидемиологической обстановки на территории соответствующего муниципального образования при наличии решения штаба (областного или муниципального) по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции обеспечивать медицинские организации автомобильным транспортом для медицинского обслуживания населения по месту жительства.";

пункт 11 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"при наличии решения областного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции обеспечивать медицинские организации автомобильным транспортом для медицинского обслуживания населения по месту жительства.";

в абзаце седьмом пункта 14 указа слова "не позднее чем за 72 часа" заменить словами "не позднее чем за 48 часов";

пункт 16 указа признать утратившим силу.

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







