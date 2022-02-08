Павел Басинский: Я - фанатик романа "Анна Каренина", читал его десять раз

В "Редакции Елены Шубиной" вышла одна из главных новинок года - книга Павла Басинского "Подлинная история "Анны Карениной". Писатель, литературный критик, автор "Российской газеты" продолжает открывать для читателей Льва Толстого - теперь, правда, не через биографию самого классика, а через биографию одной из самых популярных его героинь.

В день выхода новинки Павел Басинский рассказал журналистам, в чем загадка "Анны Карениной" и назвал свою любимую экранизацию бессмертного романа.

Фан-клуб "Анны Карениной"

- "Анна Каренина" наравне с "Войной и миром", безусловно, самый знаменитый роман Льва Толстого. Предыдущие мои книги были биографическими, а здесь мне захотелось написать биографию не писателя, а героини. Признаюсь, я принадлежу к числу не просто поклонников, а фанатиков этого романа - читал его не единожды, и каждый раз он меня удивлял. Перед тем, как приступить к книге, я перечитал его в десятый раз! Так что, решил сосредоточиться на своей версии происходящего. "Подлинная история "Анны Карениной" написана читателем, но квалифицированным - который знает историю создания романа, биографию автора, реалии XIX века. Это такое соединение опыта читателя и специалиста.

В чем загадка романа?

- Загадка "Анны Карениной" в том, что сколько бы ты ее не читал - каждый раз будто читаешь новый роман. Я вот, например, только сейчас, в процессе написания книги, понял, какую роль в судьбе Анны сыграла мать Вронского. У самого Вронского вдруг выросла борода - шутка, конечно, но никогда раньше я не замечал, что он с бородой, а с пятого раза почему-то заметил. Или вот: все почему-то думают, что Каренина и Вронский познакомились в поезде из Петербурга в Москву, но нет - они были знакомы раньше. А мы этого не замечаем. В книге на это я и обращаю внимание - посмотрите, может быть, вы пропустили какую-то сцену или деталь? "Анна Каренина" - живой роман, он живет своей жизнью отдельно от Толстого, меняется, и мы это чувствуем.

Толстой в кино

- "Анна Каренина" - самый экранизируемый роман в мире. Существует более 30 экранизаций. Сейчас готовится очередная - на Netflix, где все будет происходить в современных реалиях. Есть люди, которые ворчат, когда классику начинают интерпретировать на современный лад - мол, так нельзя. Но тот порядок букв, который Толстой расставил в своем произведении, уже есть и никуда не денется! А то, что возникают новые прочтения - еще раз доказывает, что это живое произведение, которое не покрылось пылью. Кстати, 23 февраля исполнится ровно 150 лет с момента начала действия романа - это вычислил Владимир Набоков. Мы читаем о событиях 150-летней давности, но воспринимаем героев, будто они живут среди нас, их проблемы нам знакомы. Я недавно задумался, ведь какие потрясающие актрисы играли Каренину в разные годы! Гретта Гарбо, Вивьен Ли, Татьяна Самойлова, Кира Найтли… Да, в киноверсии нельзя передать всю глубину и психологические детали этого романа. Но хороших экранизаций много, моя любимая - помимо, разумеется, фильма Александра Зархи с Татьяной Самойловой и Василием Лановым - немой фильм 1927 года, где играет совсем юная Гретта Гарбо. Он изумительно красивый.

Прямая речь

Елена Шубина, издатель:

- Павел Басинский - очень скромный автор. Он назвал себя "квалифицированным читателем", но, конечно, это не так - он огромный специалист, который погружен в тексты Льва Толстого как никто другой. У Павла Басинского есть свой жанр, который он выбрал, - великолепная фактическая и документальная база, но вместе с тем, все его книги написаны так сердечно, с таким вниманием к героям и проникновением в текст! В "Подлинной истории "Анны Карениной" много глав, посвященных другим героям, он очень тонко и аккуратно входит в их жизнь и создает мозаику, которая в итоге складывается в этот известнейший и любимый всем миром роман.

Кстати

На днях Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого - отмечаться оно будет в 2028 году. Правительству поручено разработать и утвердить план праздничных мероприятий. Кроме того, в шестимесячный срок кабмин должен образовать оргкомитет по подготовке к проведению торжеств.