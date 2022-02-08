Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Турции

Президент России не отказывается от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, но надо понять, зачем, а также поможет ли это разрешить ситуацию в Донбассе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о возможности организации таких переговоров в Турции.

"Априори от нее никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже "гордиевым" узел в ситуации на юго-востоке страны, Россия будет готова встречаться с кем угодно", - заверил пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков заметил, что надо сперва понять, с какой целью, по каким вопросам встречаться, и ориентируясь на какой результат. "Этого понимания пока не вызрело", - сказал он.