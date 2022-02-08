Песков: Точных дат визита Путина в Турцию пока нет

Визит президента Владимира Путина в Турцию в перспективе есть, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил о договоренности лидеров двух стран, что визит состоится, когда позволят их графики и эпидемиологические условия.

"Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут согласованы", - сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил коллег из России и Украины, чтобы уладить разногласия между странами. В понедельник Калын заявил, что дата приезда Путина станет известна в ближайшие дни.