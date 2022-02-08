Песков: Трудно сказать, когда инфляция пойдет на спад

Инфляционное давление на экономику России связано с мировыми тенденциями, и пока сложно прогнозировать, когда оно начнет снижаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление продолжается", - отметил он, добавив, что это происходит "в первую очередь из-за общемировых тенденций".

"Да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, уровень инфляции в России за 2021 год, по данным Росстата, составил 8,4 процента, что в два с лишним раза выше целевого показателя (4 процента). Что касается текущих показателей, то Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 28 января на уровне 8,82 процента.