Попова: Среди малышей и пожилых - максимальный прирост заболеваемости COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала опасную тенденцию. Максимальный прирост новых случаев ковида, по ее словам, наблюдается среди маленьких детей и пожилых граждан.

Эта тенденция проявилась в течение последней недели, уточнила она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Рост случаев заражения идет во всех возрастных группах, однако максимум прироста регистрируется среди детей до одного года и людей старше 65 лет.

Попова назвала это важным. "Распространение инфекции достигло этих возрастных категорий, а ведь именно они являются группами риска по течению заболевания, его осложнениям", - заявила главный санврач. На это, по ее словам, регионам следует обратить особое внимание при планировании мер.

Ранее Попова заявила, что прирост заболеваемости ковидом на прошедшей неделе впервые снижался, составив 63%, хотя раньше каждую неделю шло удвоение.