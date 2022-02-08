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08.02.2022 15:57
Рубрика: Общество

Попова: Темпы прироста заболеваемости COVID впервые снизились

Текст: Татьяна Замахина
Рост заболеваемости коронавирусом продолжается четыре недели, однако прирост впервые за последнее время снизился. А в Москве произошло снижение заболеваемости. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"На прошедшей неделе впервые прирост снижался, - заявила главный санитарный врач. - Он составил 63%". Она сравнила этот прирост новых случаев заражения с показателем предыдущих двух недель - тогда шло удвоение еженедельно. И все же количество новых регистрируемых случаев беспрецедентно высокое, признала Попова.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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При этом на "омикрон" приходится более 60% выявляемых в России случаев заражения коронавирусом, на "дельту" - 35%.

Рост заболеваемости, по ее словам, идет в 84 регионах - по всей стране, за исключением Москвы, где снижение составило 5,7%. Это первая неделя, когда заболеваемость снизилась в столице.

Нынешний эпидемический подъем - это, по данным ведомства, микс ковида, а также ОРВИ и гриппа (их рост также наблюдается почти на всей территории РФ). Это создает чрезвычайно высокую нагрузку на здравоохранение, заявила глава Роспотребнадзора.

Ситуация, резюмировала Попова, не становится более стабильной. Все ограничительные меры адекватны нынешней фазе роста заболеваемости, добавила она.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил продолжать держать вопрос на контроле - особенно то, как в регионах выполняются рекомендации.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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