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08.02.2022 23:50
Рубрика: Власть

Правительство определило будущее криптовалют в России

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8676)
Правительство определилось с тем, как будет регулировать криптовалюты. Жесткий вариант с запретом почти всех операций с ними, который ранее предлагал Банк России, очевидно, реализован не будет. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

Это следует из опубликованной правительством концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют. Цель регулирования, как поясняет пресс-служба правительства, - интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций.

Фото: iStock
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Криптоинвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных - по аналогии с фондовым рынком. Для неквалифицированных инвесторов будут установлены лимиты на операции. Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок, указывают в пресс-службе правительства. Те в свою очередь будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Концепция предполагает, что организаторами системы обмена криптовалютами будут российские банки с универсальной лицензией и возможностью отслеживать прозрачность операций с цифровыми валютами (например, пользоваться системой Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн"). Кроме того, предполагается введение обязанности для участников рынка по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.

Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности, отмечают в пресс-службе правительства. Надзорными органами в этой сфере могут выступать минфин, минцифры, Банк России, Росфинмониторинг, ФНС и Генпрокуратура, следует из концепции.

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