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07.02.2022 20:05
Рубрика: Власть

Правительство поддержало проект, обязывающий работников суда носить форму

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, обязывающий сотрудников судебного аппарата в определенных ситуациях носить форму.
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

С инициативой выступил Верховный суд России.

Фото: Getty Images
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Проект уже внесен в Госдуму и включен в примерную повестку работы парламента на февраль.

"Инициатива направлена на повышение авторитета судебной системы. Служебная форма - дисциплинирующий фактор, отражающийся и на поведении сотрудников, и на отношении посетителей", - прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, он подчеркнул, что законопроект предусматривает обязательное ношение служебного обмундирования работниками аппарата федерального суда при исполнении должностных обязанностей. Носить форму будут обязаны помощники судьи, секретари судебного заседания, а также должностные лица, осуществляющие непосредственное взаимодействие с гражданами и представителями организаций.

В свою очередь член совета Федеральной палаты адвокатов Татьяна Проценко полагает, что вопрос об обеспечении работников судов служебным обмундированием назрел давно, еще с момента присвоения им классных чинов государственных служащих.

"Роль аппарата суда в организации процесса правосудия является важнейшей - именно сотрудники аппарата обеспечивают документооборот в суде, регистрацию и учет дел, рассматриваемых судом, организацию работы с гражданами и организациями, обратившимися за восстановлением своих нарушенных прав в суд или привлекаемых к ответственности, - говорит она. - Секретарь судебного заседания и помощник судьи являются лицами процессуальными - выполняют свои обязанности и несут ответственность в соответствии с процессуальными законами. То есть являются участниками судебного процесса вместе с судьей, прокурором и другими лицами".

По словам представителя Федеральной палаты адвокатов, очевидно, что с учетом важности их роли в отправлении правосудия сотрудники аппарата должны быть предельно дисциплинированны и ответственны, чему несомненно способствует наличие единой служебной форменной одежды.

Предлагается установить в законе исчерпывающий перечень случаев, когда сотрудник аппарата суда обязан носить на рабочем месте форму. И руководство на местах не сможет расширять список

"А принимая во внимание, что именно сотрудники аппарата в первую очередь общаются с посетителями суда, их внешний вид играет огромную роль и в формировании имиджа суда в глазах граждан и организаций", - сказала Татьяна Проценко.

Правительство в своем отзыве предложило установить исчерпывающий перечень случаев обязательного ношения служебного обмундирования, исключив возможность дополнения такого перечня председателем суда. Иными словами, руководство на местах не сможет надевать мундиры на всех, на кого захочет.

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