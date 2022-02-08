Правительство утвердило концепцию оборота криптовалют в России

Ее реализация сформирует нормативную правовую базу, выведет из тени индустрию цифровых валют и создаст возможность ведения легальной предпринимательской деятельности. В результате цифровые валюты интегрируют в финансовую систему страны, будет обеспечен контроль за денежными потоками.

Концепция предполагает, что:

- оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством;

- инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных;

- оператором обмена цифровых валют смогут выступать российские юридические лица;

- иностранная биржа цифровых валют должна иметь представительство в России, в этом статусе запрещено выступать юридическим лицам с регистрацией в государствах и территориях со льготным режимом налогообложения;

- криптовалютные площадки будут проходить лицензирование, их обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала;

- для всех участников профессионального рынка будут установлены жесткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

- организаторами системы смогут выступать банки с универсальной лицензией и наличием программного обеспечения, позволяющего идентифицировать участников сделки, проверять операции для выявления возможных незаконных операций, контролировать движение средств, хранить информацию о сделке минимум 5 лет.