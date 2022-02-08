Представительство КНР в ЕС: Из-за расширения НАТО под угрозой глобальная стабильность

Пекин считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности. Об этом говорится в заявлении представительства КНР в ЕС.

"Мы призываем НАТО отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран, - отмечается в документе, фрагменты которого публикует РИА Новости. - Спустя тридцать лет после окончания "холодной войны" НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности".

В китайском диппредставительстве также подчеркнули, что региональная безопасность не должна обеспечиваться за счет укрепления или расширения военных блоков.